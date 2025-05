Primera C: Argentino de Rosario no jugó bien y no pudo pasar del empate ante Luján en el Olaeta

Argentino de Rosario no tuvo una buena presentación futbolística frente a Luján en condición de local y empató 0 a 0 en el torneo de Primera C.

Argentino dejó dos puntos en el camino en el Olaeta ante Luján en el torneo de Primera C

Argentino de Rosario igualó 0 a 0 ante Luján en el José Martín Olaeta por la fecha 11 de la primera rueda del campeonato de Primera C, en un empate que no le sirvió a ninguno de los dos. El Salaíto no pudo sumar de a tres ante su gente y Luján ahora quedó más lejos de Camioneros.