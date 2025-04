Newell's: "La gente me contagia y me quiero tirar de cabeza", sostuvo Tomás Jacob

El marcador central de la Lepra devenido en volante bromeó con el futuro por la nueva posición que ocupó ante Boca. "Tal vez el Ogro Fabbiani me ponga de nueve", expresó

"Las críticas me hicieron más fuerte, sobre todo en lo mental", reconoció Tomás Jacob.

Fue criticado cuando no rendía y perdió el puesto. Lo cambiaron de posición, pero Tomás Jacob siempre agachó la cabeza, tragó saliva y fue hacia adelante con el deseo de poder rendirle al entrenador de Newell's , a su equipo y a su gente. El ahora también volante central, tras el partido con Boca, se refirió a la nueva posición. "Le tengo que agarrar un poco la mano a los movimientos, como agarrar la pelota, pero tal vez el próximo partido me pone de nueve (risas), anda a saber que inventar este", confesó.

"Uno se siente bien, me pide lo básico que es meter, correr, estar ordenado y así todo se hace más fácil" , advirtió sobre los detalles que le pide Cristian Fabbiani sobre su nueva función y cree que el entrenador se debía un triunfo como el del domingo ante Boca. "El Ogro es un loco lindo y se merecía una victoria así", sostuvo.

Sabe que no es su puesto natural y que su labor dentro del campo de juego en mitad de cancha pasa pura y exclusivamente más por lo rústico que por la belleza. "Saqué dos pelotas de la cancha (risas). Ya está, la gente me contagia para eso y me quiero tirar de cabeza", señaló marcando a las claras la importancia que siente en el aliento del hincha.