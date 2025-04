El CEO de YPF se equivocó, habló de más y afirmó que Colapinto correrá en Imola

El periodista Eduardo Feinmann no quería terminar la entrevista en el canal A24 con el CEO de YPF, Horacio Marín, sin tener alguna precisión sobre el eventual debut de Colapinto en la actual temporada de la F1. "No lo sé", se limitó a responder al aire Marín, y Feinmann insistió con la posibilidad de que el argentino se suba a un monoplaza de Alpine el próximo domingo, en Miami. "No lo sé. No, no, no lo sé", repitió con una sonrisa el directivo de la petrolera.