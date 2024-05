Paro general: desde la CTA autónoma alertan que la gestión Milei "es peor que el menemismo"

En el marco del paro general , que se desarrolla en todo el país con un importante nivel de acatamiento según los gremios , desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma señalaron que la razón principal de la medida de fuerza contra el gobierno es que las políticas implementadas por el presidente Javier Milei “son peores” que las llevadas adelante por el ex presidente Carlos Menem, que derivaron en la crisis de 2001 .

“ Esto es peor que el menemismo, es una vuelta de tuerca sobre eso . Lo que quieren traer Milei y su vicepresidenta (Victoria Villarruel) son políticas que destruyan al sindicalismo. Y no sólo a quienes nos enfrentamos a estas políticas de entrega”, expresó el gremialista, que tiene como organización de base a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

“Es imprescindible dar contención organizativa a esos sectores precarizados de la clase trabajadora. El proceso de construcción del nuevo modelo sindical es importante para unir al trabajador formal con el informal, para organizarlo dentro de una central y para frenar este intento de extender y profundizar la precarización laboral cuyo ejemplo más brutal es el artículo de la ley Bases que intenta crear una nueva categoría, que es la de colaborador”, expresó.

Y agregó: “Ya no existen más sólo los trabajadores formales o informales sino que, ahora, crean el colaborador en aquellas empresas que no tengan más de cinco empleados. Por lo cual no van a tener absolutamente ningún derecho”.

Conteo de paros

Consultado sobre por qué no se realizó ningún paro general durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández, Godoy aseguró que desde la CTA Autónoma sí se movilizaron, específicamente contra el acuerdo que el anterior gobierno llevó adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El 16 de junio (de 2023) llamamos a un paro nacional y fueron muchas las medidas de fuerza que alentamos desde la central para rechazar la aceptación de las imposiciones del FMI, que terminaron convalidando la estafa que (Mauricio) Macri y el Fondo habían realizado y tomando un nuevo préstamo con brutales concesiones y restricciones a la economía argentina”.

Por su parte, aseguró que “si se observan las movilizaciones, es cada vez más consciente la actitud” de los trabajadores, “no solamente de rechazar las políticas económicas y sociales sino de exigir al presidente Milei que derogue el decreto 70/2023, por el cual quiere gobernar por decreto durante cuatro años”.