Central: sin definición de fecha para la Copa Argentina, ya tiene amistosos confirmados

Esos dos ensayos servirán de preparación para el primer compromiso oficial que debe afrontar Rosario Central en esta segunda parte del año, el juego de 16avos de final de Copa Argentina ante Unión de Santa Fe. Ese partido está programado para disputarse el sábado 28 de junio. Pero aún no cuenta con escenario definido.

San Nicolás sería la sede para el partido de Copa Argentina de Central

En principio, el cotejo eliminatorio ante los tatengues se jugaría en el estadio Ciudad de San Nicolás. Pero existe un inconveniente que hasta acá no se pudo resolver por la organización y está ligado a la seguridad del espectáculo. Se trata de definir cómo llegarían al estadio, por caminos diferentes, los simpatizantes de ambos equipos. Por eso, no se descarta que aparezca otra cancha como opción para la disputa de ese encuentro.

A este rumor se suma el de la posible postergación de fecha del partido. Es que River, potencial rival para el ganador del cruce entre Central y Unión, participará en el Mundial de Clubes que se desarrollará en Estados Unidos. Por lo tanto, hasta que no concluya su derrotero en el torneo internacional, el equipo que dirige Marcelo Gallardo no podrá fijar fecha para su partido de Copa Argentina por 16avos de final ante San Martín. Pero seguramente eso no será antes de mediados de julio.

En tanto, postergando el partido de Central con Unión para después de mediados de julio, habrá muchas chances de que los auriazules puedan contar ya con Angel Di María, flamante refuerzo, algo que los organizadores ven con muy buenos ojos. En esa coyuntura, el partido con los tatengues podría jugarse en una cancha de mayor capacidad. ¿Una opción? El Mario Kempes de Córdoba. Pero, al menos por ahora, estas son todas especulaciones.