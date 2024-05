Bombazo confirmado en Central: Marco Ruben regresa a Arroyito

Ese mano a mano con el goleador, a orillas del mar en la adormecida pero siempre coqueta Punta del Este, Ruben tiró una otra frase de altísimo impacto: “Se me cruzó por la cabeza la idea de volver a jugar y estoy seguro de que podría volver a hacerlo si me preparo” . Pero de inmediato recogió el barrilete y enfatizó sobre la idea de que la decisión que había tomado un año atrás ya era cosa juzgada.

Pero algo cambió en los últimos meses, en los que apareció la decisión del nuevamente futbolista profesional de calzarse la camiseta de Deportivo Maldonado para hacerle frente a la primera división del fútbol uruguayo. Y cuando eso sucedió las especulaciones se tejieron por sí solas, siempre pensando en que se trataba del paso previo a este salto cualitativo en su carrera, al que le pone el pecho sin temor a lo que suceda.

Embed - OTRO GOL DE MARCO RUBEN A RIVER Y SE CONVIRTIÓ EN EL MAXIMO GOLEADOR HISTÓRICO DE ROSARIO CENTRAL.

Marco Ruben, todo un símbolo en Central

Ruben es todo un símbolo de Central, una persona que capeó unos cuantos temporales, pero que siempre se las ingenió para salir bien parado, de la circunstancia que fuera. E independientemente de lo que pueda hacer en este nuevo proceso en Arroyito tiene algo que lo acompañará al menos hasta que aparezca otro fuera de serie y lo supere: el rótulo de máximo goleador de la historia canalla. Esos 105 goles que convirtió en los 262 partidos en los que estuvo en cancha son una "Marca Registrada". Sí, con la M y la R en mayúsculas, como Marco Ruben.

Aquel 7 de mayo de 2022 fue el último acto de Ruben con la casaca canalla, en la victoria por 3 a 1 sobre Estudiantes. Fue la despedida que eligió y la que consideró no sólo apropiada, sino soñada, porque se trató de una despedida a todas luces, al mejor estilo Ruben: con un gol. Tras el encuentro el goleador hizo ingresar a su familia (su mamá Alejandra, su esposa Gisel, su hermano Lucas, su abuela Haydeé y sus hijos Leo y Sara) y allegados más cercanos para alzar los brazos, dar una especie de vuelta olímpica y en ese recorrido recibir el último gran tributo por parte de esos hinchas que no querían que ese momento llegara, pero que lo asumieron con el mayor de los respetos, incluso sin objetar que ese fuera su último partido y que no estuviera presente una semana después en el choque contra Sol de Mayo, por Copa Argentina. El 9 consideró que no era necesario un partido de despedida porque esa última función fue, lisa y llanamente, en un partido por los puntos.

Marco2LV.jpg El último grito de Ruben con la camiseta de Central, el día de su despedida. Fue 3-1 ante Estudiantes. Leonardo Vincenti / La Capital

Es la segunda vez que Ruben decide volver después de un largo parate. La primera fue en plena pandemia, cuando el fútbol bajó las persianas por tiempo indefinido, durante marzo de 2020. A Marco se le vencía el contrato a mediados de junio y a principios de agosto informó que no iba a jugar por ese año. Casi seis meses después pegó la vuelta. Y ahora esta. Claro, la particularidad de este caso es que no vuelve de la nada, sino que lo hará después de unos cuantos meses de recorrido futbolístico, aunque en un fútbol que poco tiene que ver con el ritmo con el que se juega en Argentina. Pero no sólo no es poco, sino que es demasiado. Incluso este mismo domingo en el que fue anunciado jugó los 90 minutos con la camiseta de Maldonado, en el 0-1 ante Fénix.

Embed - ¡EL GOL DEL ADIOS! MARCO RUBEN marcó el TERCERO de CENTRAL en la noche de su DESPEDIDA

Nadie se atrevía a pensar en que Ruben tendría un nuevo capítulo como futbolista en Central, ni siquiera el propio Marco. Pero la vida tiene esas cosas y ese goleador que hace poco más de dos años dijo adiós en el mismísimo Gigante de Arroyito y que hace unos pocos meses decidió volver a ponerse los cortos hoy vuelve a su casa. Hay un cacho más de historia por escribir en esa loca relación de Ruben con Central. ¿Habrá goles? Nadie lo sabe. Pero esto que se acaba de confirmar ya de por sí es una noticia para que los hinchas pongan en un Marco. Bombazo en Central: vuelve Marco Ruben.