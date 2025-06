Pensar una Constitución en tiempos digitales

Una consulta médica por videollamada. Una clase virtual en una escuela rural. Comprar desde un dispositivo móvil. Hacer tramites o reclamos por una app. Escanear un QR para ver el menú en bar. Escribirle a un asistente de inteligencia artificial por WhatsApp. No poder desconectarse del trabajo ni un segundo. Adolescentes que apuestan en línea en clases.

Estas escenas, cada vez más frecuentes, ya no sorprenden. Hace diez años no existían ni podíamos imaginarlas. Hoy son parte de nuestra vida. La tecnología cambió cómo vivimos, cómo aprendemos, cómo trabajamos, como nos expresamos y hasta cómo nos relacionamos o reconocemos. Es por ello que cabe preguntarse: ¿Puede la próxima Constitución santafesina amparar derechos en una nueva sociedad atravesada por la digitalización, el IoT, la IA, el 5G, la conectividad, las tecnologías disruptivas? ¿podrá proteger derechos fundamentales para los próximos treinta o cuarenta años?

Santa Fe está ante una oportunidad histórica. Reformar la constitución no es un simple retoque, no estamos hablando de maquillaje normativo. Es decidir, con responsabilidad política y visión de futuro, qué derechos debemos proteger y cómo queremos vivir en esta nueva era digital. Si somos valientes, podemos darle a Santa Fe la Constitución más moderna de la Argentina. Una que no sea un espejo del pasado, sino un puente hacia el futuro.