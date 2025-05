Uocra Rosario: "Jamás apretamos ni maltratamos a nadie"

En este sentido, Irrazabal de desmarcó de la gestión anterior dirigida por Carlos Vergara y aseguró que desde su asunción como secretario general las cosas cambiaron. " Antes sí era así, pero ahora ya no . Y hay gente que no está más en el sindicato pero siguen apretando".

"El arquitecto los llamó para reunirse, cayó la policía y detuvieron a los muchachos. Estuvieron cuatro días detenidos . Y no tenían nada. Yo hace quince años que trabajo con ellos, no aprietan, nunca apretaron. Tuvieron predisposición, mostraron sus celulares sin ningún problema"

"Fue una cama para mi. No es la primera vez que me pasa" continúo el secretario general. "Yo no tengo nada y mi gente tampoco. Desde que asumí saqué más de cien barras en distintas obras. Lo que pasa es que en Buenos Aires hay muchas obras, los muchachos terminan y no saben qué hacer. Y se vienen acá a robar", sentenció.

"Yo no miento. No soy multimillonario. No vivo mal pero tampoco es que me sobra. Me tiran a matar pero yo no tengo nada que esconder. Hace 25 años que estoy en el rubro", agregó el sindicalista.

Finalmente, declaró: "Necesitamos controlar las obras. Faltan normas de seguridad, hay muchos trabajadores en negro. El ministerio no nos acompaña porque no tiene recursos. Se achicó el Estado y hay menos gente en la calle controlando. Los trabajadores están en riesgo permanente".