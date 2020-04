Saín entró en la polémica tras la decisión judicial que liberó a Dutra

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, no ahorró críticas al juez Nicolás Foppiani, quien ordenó ayer la libertad del empresario Roberto Daniel Dutra al rechazar un nueva imputación por incumplir el aislamiento obligatorio.

Es que el domingo la jueza Patricia Bilotta convalidó el planteo del fiscal Gustavo Ponce Asahad, aceptó la imputación a Dutra por quebrantar la cuarentena en 14 oportunidades y ordenó la libertad con restricciones tras el pago de una caución de un millón de pesos.

Dutra regresó a su casa. Pero el lunes se presentó sorpresivamente con su novia, Paola W., en la comisaría 5ª para buscar objetos personales. Para el fiscal, con esa conducta se alejaba de las restricciones impuestas y volvía a incumplir el aislamiento obligatorio. Y ordenó la detención. El empresario fue sometido ayer una nueva audiencia imputativa, trámite presidido el juez Foppiani.

El magistrado adoptó otro camino jurídico, opuesto al de Bilotta. Luego de que Ponce Ashad le achacara al empresario gastronómico el nuevo hecho y pidiera 15 días de prisión efectiva, el juez resolvió dejarlo en libertad y rechazar de plano la imputación. Además de considerar "atípicos" los hechos tratados en la anterior audiencia, indicó que esta nueva imputación en relación a la conducta de Dutra y W. el lunes "se encuentran dentro de las excepciones previstas por el decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 del presidente Alberto Fernández que estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio". Tras rechazar el pedido de prisión preventiva efectiva formalizado por el fiscal, el juez indicó que el accionar de la pareja no resulta típico al "no abastecerse la apariencia de responsabilidad" y que tampoco existe "riesgo procesal", con lo cual consideró que tampoco se configuró delito. Según la resolución judicial, Dutra no violó la cuarentena, ya que no le correspondía guardar aislamiento por el viaje de su mujer, quien supuestamente no tenía síntomas por lo que no configuraba un caso sospechoso. Saín explotó en Twitter, donde colgó copias del acta de la audiencia. "Es enorme el daño institucional que genera Foppiani con esta interpretación porfiada e infundada al enorme esfuerzo que viene haciendo el MPA y la Policía para evitar muertes", posteó.