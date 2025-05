Piden que Rosario se aparte de la ley de grandes superficies porque "frena inversiones"

Un proyecto de la concejal libertaria Sabrina Prence propone derogar la ordenanza 7.709 por la que Rosario adhiere a la ley provincial 12.069 de grandes superficies (que limita la apertura de hipermercados por encima de los 1.200 metros cuadrados, límites a la facturación y zonificaciones). Según argumentó la autora, "la norma impide la llegada de cadenas internacionales, en un contexto nacional de apertura al mundo, y consolida monopolios locales. En lugar de proteger a los comerciantes, protege a un puñado de empresarios que ya están instalados y no quieren competencia , perjudicando a los consumidores". En tanto, el titular de la Cámara de Supermercados de Rosario (Casar) Sergio Cassinerio, salió al cruce: "No hay menos competencia y no es verdad que los precios sean más altos ni que la oferta se vea limitada".

Pero en el medio, Yaguar quiso poner su sucursal en Rosario y nunca lo logró. En 2011, y luego de años de polémica y litigios no pudo instalarse en la ciudad. La discusión judicial escaló hasta la Corte Suprema de Santa Fe y luego al máximo tribunal de Nación. Todo se saldó en octubre de ese año cuando la Corte nacional rechazó un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la firma contra el municipio.

De esta forma quedó en firme la negativa a la apertura del local de grandes superficies que quería abrir en bulevar Seguí y Circunvalación. Los fallos en contra se habían producido en 2007 por la Cámara Contencioso Administrativa y luego por la Corte Suprema santafesina en 2009.

Ahora vuelve a encenderse el debate. "Inversiones frenadas que se van a Córdoba y precios más altos. Rosario sigue cerrando su mercado por una Ley que castiga al consumidor", afirmó la concejala del bloque Nación y Libertad. Y opinó: "Rosario continúa aislada de las grandes inversiones comerciales por culpa de una normativa que ya cumplió más de dos décadas”

Con estos argumentos, Prence fundamentó su proyecto para derogar la ordenanza municipal que adhiere a la ley provincial 12.069, la cual limita la instalación de grandes cadenas y superficies comerciales. “El único resultado de esta ley es menos competencia, menos variedad y precios más altos para los rosarinos ”, sentenció, para apuntarle a los comerciantes locales: "En lugar de proteger a los comerciantes, protege a un puñado de empresarios que ya están instalados y no quieren competencia". A su juicio, el frustrado desembarco de la mayorista bonaerense "no fue un fallo contra Yaguar, fue un fallo contra los consumidores".

Cruces con los supermercadistas

Según argumentó la concejal los efectos de la ley se ven en el bolsillo: “Al impedir que más actores compitan, los precios suben y la variedad disminuye”, para considerar que las cadenas de supermercados nacionales o internacionales no invierten "debido a que sus planes de expansión están freezados". Y citó el caso de supermercados Día o La Anónima a la que se "le impidió una inversión de 4,5 millones de dólares por esta absurda ley". Y colocó en esta línea a los anuncios de la empresa de indumentaria deportiva Decathlon.

Cassinerio brindó sus argumentos a La Capital. "Hemos pedido una reunión con la concejala. No coincidimos con eso de menos competencia. En la actualidad hay en Rosario una cadena nacional (Coto) y tres extranjeras (Carrefour , Jumbo y Libertad ) o sea que la oferta es variada y desde lo local le podemos hacer frente a las grandes cadenas. Y no es verdad que los precios sean más altos ni que la oferta se vea limitada", afirmó para sumar: "Las normas rigen para todos y también nos limita".

Sobre las consideraciones hechas por Prence, Cassinerio indicó que "no se aprecia en Rosario una plaza que no pueda abastecer las necesidades". También se pronunció uno de los voceros de Casar, Juan Manuel López Raido. "En sintonía con lo que expresaron lo socios de la cámara y demás entidades de pequeños, medianos y grandes superficies comerciales, en Rosario conviven inversiones internacionales, nacionales, regionales y locales. La ley es provincial y tiene plena vigencia para todo el territorio santafesino. Ya le hemos pedido a la concejala una reunión para comentarle el alcance y espíritu de la norma", dijo.

A la carga

"Rosario está perdiendo oportunidades. Mientras el resto del país avanza hacia una economía más abierta, nosotros seguimos atados a una ley que tiene más de 20 años y que impide el ingreso de grandes cadenas comerciales. Esto significa menos competencia, menos variedad, empleos que no se generan y precios más altos para todos los rosarinos", señaló Prence para azuzar con más críticas: "Basta de proteger privilegios de pocos. Esta ley no protege a los pequeños comerciantes, protege a los que ya tienen el poder y no quieren competencia. En la práctica proliferaron cadenas locales haciendo lo mismo que ellas decían impedir: monopolizar el mercado".

Desde Casar aclararon un punto. "Que se derogue una ordenanza municipal de adhesión no significa que la ley se deje de aplicar. Acá conviven supermercados locales, regionales, nacionales e internacionales. Y todos pueden comprarles metros cuadrados a otros. No hay rigidez sino calidad y no somos formadores de precios. ¿Buenos Aires, Caba, San Nicolás, Mar del Plata, Chaco están más baratos o más caros que Rosario?", se preguntó la referente del sector Verónica Solmi, para apuntar: "Creo que hay que hacer otro tipo de análisis".