Nación presentará más pruebas de las quemas en las islas

Lo hará en el juzgado de Victoria. Señalará con precisión dónde se inicia el fuego. "La Justicia no está persiguiendo a nadie", advirtieron

La ciudad amaneció ayer con un olor ya conocido por todos. El humo volvió a impregnar los ambientes y una densa columna anaranjada quedó suspendida en el cielo como una mancha tóxica. Esta fue la consecuencia de las quemas que provenían desde la zona de San Nicolás, en provincia de Buenos Aires.

Pero nuevamente lo peor iba a llegar hacia las 15, cuando el fuego resurgió en las islas frente al Monumento a la Bandera.

Faros de conservación, imágenes satelitales, cientos de brigadistas en el terreno. Nada parece ponerle un freno al ecocidio del humedal. Ayer, y en diálogo con La Capital, el viceministro Federovisky brindó un adelanto. “Nos vamos a presentar en Victoria este martes ante el Juzgado Federal (a cargo de Federico Martin), como lo hicimos hace diez días atrás. Allí llevaremos todos los registros de los faros de conservación (5 cámaras de detección de humo y calor con el inicio del fuego y su georreferenciación) correspondientes a mayo, junio y julio donde se ve con precisión dónde y en qué momento empiezan los incendios. Pediremos en esta denuncia que cruce la información con los datos catastrales, porque entendemos que la responsabilidad de la Justicia es investigar el origen y la motivación de las quemas, mayoritariamente intencionales”, indicó.

Ambiente y Cambio Climático tiene tres procedimientos detectados. El primero es la limpieza y desmalezamiento de campos en forma irresponsable. El segundo es el accionar de los cazadores furtivos, que van encadenando fuego para abrirse camino en las islas en la búsqueda de presas, y el tercero y más elocuente es avanzar con zonas agropecuarias que con esta sequía y bajante aprovechan para “alambrar” con terraplenes para evitar que el agua vuelva allí.

Esa práctica transforma el humedal en tierra fértil para operaciones inmobiliarias.

Nación está sorprendida con los avisos de emprendimientos de esta naturaleza, venta de campos que antes no lo eran y parcelas que aparecen sumadas y no tienen registro catastral y podrían ser terrenos fiscales anexados en forma irregular.

“Hay un atentado contra el bien común y contra la naturaleza en áreas de reserva del humedal en favor de intereses particulares”, advirtió Federovisky, quien no dudó a la hora de entender cómo se frena este ecocidio: “En la medida en que cualquiera se sienta impune y no haya perseguidos judicialmente, nadie sentirá que pagará penal o económicamente. La Justicia no está persiguiendo a nadie, y es este poder del Estado el encargado de aplicar un castigo que pueda ser ejemplificador para desalentar estas conductas”, remarcó.

Según informó el gobierno nacional, en la zona del humedal hay desplegados más de 100 brigadistas y 11 medios aéreos (aviones hidrantes, helicópteros con baldes, aviones vigía), lo que se calificó como una dotación récord.

En tal sentido, el gobierno santafesino informó que hasta ayer había tres focos de incendio en el delta del Paraná: frente a Rosario, Pueblo Esther y San Nicolás.

Los mismos fueron atacados desde un operativo interprovincial montado en la localidad de Alvear (Santa Fe), en coordinación con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Y hasta anoche, continuaba activo el foco ígneo frente a la localidad de San Nicolás.

Javkin, desde la terraza y furioso con el humo

“Esto acaba de suceder. Vayan ahora. Ahí están los delincuentes que prendieron”, escribió con desesperación el intendente Pablo Javkin en su cuenta de Twitter tras haber registrado en persona y desde la terraza de su edificio del macrocentro cómo una densa columna de humo frente al Monumento inundaba el aire de los rosarinos este domingo.

Más allá de los faros de conservación, las imágenes satelitales y los sistemas de alerta, Javkin admitió que no “sirven para actuar si la Justicia es cero respuesta”. El jefe comunal rosarino adelantó a La Capital que volverá en estos días a ampliar la denuncia ante el Juzgado Federal de Victoria.

“Será nuevamente aportado material para que intervenga. A esta altura y con tantas miles de hectáreas incendiadas seguir quemando no tendría lógica productiva”, mencionó para mostrarse sumamente preocupado por los accidentes viales (algunos fatales) que se produjeron en las autopistas tanto a Capital Federal como a Córdoba y Santa Fe.

“Habría que tenerlo en cuenta”, respondió Javkin cuando se lo consultó sobre la reducción de la visibilidad a consecuencia del humo de las islas y la posibilidad de que las cabinas de peaje cierren el tránsito.

“Había un foco frente a San Nicolás y a la tarde mientras la gente llenaba los parques de la costa vi una columna nueva de humo gris desde la terraza de mi edificio. Necesitamos acciones urgentes y protección legal para el humedal, y que cese el daño ambiental y su impacto en la salud, que es directo”, enumeró Javkin para hacer hincapié en la quema sistemática de miles de puntos de incendio que esconderían especulaciones inmobiliarias con el cambio de la morfología del terreno afectado.

Cumbre

“Estamos en la organización de una reunión de intendentes de la región para evaluar qué otras acciones podemos exigir para que apaguen y eviten los incendios. No se puede seguir gastando recursos por la inacción de la Justicia, donde se radican infinidad de denuncias”, indicó el intendente de Villa Constitución, Jorge Berti.