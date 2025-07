Más locales de ropa y menos de alimentos, el nuevo panorama comercial de Rosario

Para el comerciante, "en algunos casos es fácil darse cuenta, como Othilia o Pola Nola, porque aparecen locales nuevos. En otros no tanto, porque los abrieron con otros nombres. Algunos tienen más de 10. Pero el problema es que la demanda cayó como piano por la decisión del gobierno de bajar la inflación planchando los sueldos y sosteniendo el dólar lo más bajo posible mediante otros artilugios. El tema es la rotación: para que no se desactualice la mercadería, tenés que vender bajo y que se muevan los escaparates", agregó.

Alimentos

Al mismo tiempo cayó un 1,3% el rubro alimentos, de 17,9% a 16,6%: incluye hipermercados, supermercados, minimercados, almacén, kioscos, polirrubros, fiambrería, dietética, carnicería, verdulería, panadería, pescadería, golosinería, fábrica de pastas y vinerías. Es el segundo en el ranking de los rubros que tienen más locales en la ciudad. Algunos dicen que bajó porque se concentró el sector, pero otros señalan la mudanza a la compra online como la explicación más probable.

"Como nunca, la cantidad locales no tiene que ver con mayor facturación del rubro, porque que está creciendo mucho la venta digital, sobre todo en alimentos. Es decir, los envíos a domicilio de compras de supermercado, tanto grandes como chicas, supermercados y almacenes. Por poner un caso: hablo de una cadena de grandes supermercados que están más interesados en mejorar la logística del servicio digital que crecer en cantidad de locales o en metros", analizó el secretario de Gobierno del municipio, Sebastián Chale.

Alejandro Bassini, coordinador del departamento de Estadística del Cocir, marcó que si bien "cuando vemos los números nominalmente, no fue tanta la variación, es interesante el fenómeno de cómo se reordenó geolocalizadamente. Antes las actividades estaban bien focalizadas en determinadas arterias principales y sus calles transversales como las peatonales, San Luis y Santa Fe. Hoy está todo distribuido. Se mantuvieron casi los mismos rubros con variaciones no muy grandes, pero ubicados en distintos lugares del centro", apuntó.

Un ejemplo: "Antes, en calle Santa Fe había mucha más gastronomía. Además, se produjo un reordenamiento de la parte financiera y bancaria. Pero, por el otro lado, no bajó la cantidad de bares en el centro. Se puede especular que si había un bar en calle Santa Fe que no está más, es porque se mudó a otra parte de la zona. Quizás se achicó, o se agrandó, o no pudo cerrar el acuerdo con el propietario y se trasladó", detalló.

Cuidado personal

"Cuidado personal y belleza", que ocupa el tercer lugar en importancia, casi no se movió (+0,3%, de 12,3% a 12,6 %). Son ópticas, farmacia, perfumería, instrumental médico y odontológico, ortopedia, herboristería, peluquería, gimnasios. En algunos casos, se trata de locales chicos con baja inversión para los que recién arrancan, ubicados en algunos sectores económicos como galerías.

Artículos para el hogar tuvo también una leve variación positiva de 0,3%, de 10,4% a 10,7%. Contiene mueblerías, venta de colchones, artículos de iluminación, bazares, venta de electrodomésticos, instrumentos musicales, venta de telefonía, accesorios para celulares y accesorios electrónicos, ferreterías, vidriería, venta de aberturas, cerramientos, revestimiento de paredes y pisos, marmolerías.

"Este rubro prácticamente no se movió, porque para ese sector los locales tienen que ser muy grandes y esos locales los tiene ocupados una famosa cadena de indumentaria deportiva", apuntó un dirigente.

Servicios profesionales

Servicios profesionales es otro de los que cayó: se derrumbó un 1,8%, de 11,4 % a 9,6%. Cuenta estudios contables, jurídicos, escribanías, inmobiliarias, consultorios médicos y odontológicos que posean vidriera al exterior. También bancos y servicios financieros (pago de servicios tales como Rapipagos, Santa Fe Servicios, Pago Fácil). Una posible explicación de ciertos dirigentes: se liberaron locales porque están compartiendo oficinas, producto de lo caros que están los gastos centrales. Se ve con los abogados, escribanos y contadores.

Bassini tiene una interpretación anexa: "En la primera foto de 2021, por aquel entonces nos preguntábamos qué iba a pasar de ahí en adelante con este sector. Habían aparecido con fuerza los coworking, no hacía falta la presencialidad, había distintas instituciones que te daban la posibilidad de pagar por ese espacio, y el tiempo hizo de que la gente siga teniendo su espacio físico desde lo profesional. Aunque de alguna u otra manera, en menos metros, en ubicaciones distintas, pero pensábamos que iba a desaparecer y eso no sucedió", aseguró.

Bares y librerías

En tanto, "bares", rubro que incluye todos los servicios de expendio de comidas y bebidas como bares, restaurantes, heladerías, rotiserías, sandwicherías se incrementó en un 0,7%: de 8,6 % en junio de 2021 a 9,3% en junio de 2025. Quizás aquí influya la multiplicación de propuestas diurnas, más asequibles al retraído bolsillo del consumidor, y que coinciden con el adelantamiento del horario de consumo que se dio post pandemia, con la irrupción de las cafeterías y pastelerías.

Por el contrario, cayó un 1,2% "Librería, juguetería y afines": de 8,0% a 6,8%. Contempla la venta de libros, revistas, diarios, papel, embalaje, artículos de librería, jugueterías, artículos de cotillón, relojerías, joyería y fantasía, y regalería. Este es otro rubro donde se observa concentración, con algunas cadenas ocupando los huecos dejados en el centro por locales de marcas que se fueron e incrementando su presencia frente a la competencia.

Mutación

Para Miguel Rucco, presidente del paseo comercial Calle San Luis, se está viendo "una mutación natural del paisaje comercial, que responde a múltiples factores. Por un lado, hay un cambio de hábito de consumo: librerías y jugueterías fueron muy golpeados por el crecimiento de la venta online. Hoy muchas familias compran útiles o juegos y juguetes desde plataformas, lo que afecta la rentabilidad de esos locales físicos", indicó. Por otro lado, "rubros como la indumentaria o la gastronomía, si bien también enfrentan desafíos, lograron sostener cierta presencialidad, porque ofrecen experiencias o necesidades más inmediatas", opinó.

Además, observa una fuerte presencia de nuevos actores comerciales, especialmente de origen chino, que se volcaron masivamente, ocupando espacios que antes eran de otros rubros o que habían quedado vacíos por cierres. "Estamos viendo la reconversión de muchos comercios. Tiene que ver con la necesidad de adaptarse a un consumidor que cambió, a un mercado que está en transformación, la caída del consumo, el aumento de los costos fijos y a una competencia que se volvió mucho más dinámica", explicó.

Finalmente, "Otros" contempla un largo etcétera compuesto por loterías y quinielas (sin pago de servicios), casas de fotografía, materiales y productos de limpieza, bicicleterías, venta de productos veterinarios, alimento de mascotas, plantas, venta de artículos usados (como muebles). Todo lo que incluya "reparación", y todo lo vinculado al automóvil: ventas de autos y motos (concesionarias), el mantenimiento automotor (lavaderos, gomerías, cambio de aceite y filtros, tapizados, mecánicos) y venta de combustible. Este rubro creció de 9,6% a 11,0% (+1,4%), impulsado quizás por el boom de los negocios vinculados a las mascotas y las bicicletas.