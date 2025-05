La Municipalidad de Rosario asegura que la adhesión al paro fue bajísima: "Es un día histórico"

Si bien el anuncio del paro de trabajadores municipales no cayó bien en el Palacio de los Leones, las autoridades locales aseguran que la huelga no afectó la actividad habitual. "Es un día histórico. Hace muchos años que en la ciudad no teníamos un nivel de acatamiento tan bajo", dijo este martes el secretario de Gobierno, Sebastián Chale.