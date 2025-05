Pepe Mujica, el "presidente más pobre del mundo"

El ex presidente de Uruguay fue reconocido por su estilo de vida austero. Su paso por la guerrilla que le costó más de una década de cárcel. Su última visita a Rosario por el cumpleaños del "Che" Guevara

Por su estilo de vida austero , Pepe Mujica , ex presidente de Uruguay entre 2010 y 2015 , logró convertirse en un entrañable personaje de la política latinoamericana, incluso hasta para sus críticos más acérrimos. El dirigente del Frente Amplio, quien falleció este martes, pasó más de la mitad de su vida en una sencilla chacra en las afueras de Montevideo (incluso durante su presidencia), manejó por décadas el mismo Volkswagen "Fusca" de 1987 y estuvo más de cuarenta años casado con la misma mujer, Lucía Topolansky , ex vicepresidente de la República Oriental.

"Yo vivo como vive la mayoría de mi pueblo, en la política lo normal tendría que ser mi forma de vida" , continuaba Pepe Mujica sobre su forma de ver el mundo. Su particular estilo de vida lo llevó a ganarse el apodo alrededor del globo: “el presidente más pobre del mundo” .

El ex mandatario uruguayo pasó más de una década preso durante la última dictadura cívico-militar del país vecino . Con 75 años, llegó a la presidencia. Antes fue diputado, senador y ministro. Sus políticas progresistas lo alzaron como referente en toda la región.

A sus casi 90 años, el ex presidente de la República Oriental del Uruguay fue diagnosticado con un cáncer de esófago que comenzó a expandirse por todo su cuerpo. Desde la detección de la enfermedad, Mujica se sometió a diversas intervenciones quirúrgicas.

No obstante, el pasado mes de enero anunció que decidió no continuar con el tratamiento para el cáncer. “Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso", afirmó Mujica a comienzos de este año al medio uruguayo Búsqueda.

De la guerrilla a la Presidencia de Uruguay

Mujica nació en Montevideo en el año 1935, y allí vivió toda su vida. Su paso por la política uruguaya es largo y tendido. Entre la década de los sesenta y setenta, perteneció al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, un movimiento guerrillero urbano inspirado en la Revolución cubana e ideas marxistas. Allí fue que conoció a Lucía Topolansky, quien será su pareja desde entonces. Por su parte, Topolasky fue diputada, senadora y vicepresidente del país vecino.

Sus años de guerrilla le costaron varias encarcelaciones. La última fue en 1972, cuando comenzaba la dictadura cívico-militar en Uruguay. Trece años pasó encerrado, hasta que fue liberado en 1985, cuando su país recuperó la democracia.

Luego del retorno democrático, Mujica se incorporó a la vida electoral uruguaya y, junto a otros ex guerrilleros, fundaron el Movimiento de Participación Popular, que se incorporó como una facción del Frente Amplio, coalición que luego lo llevaría a la presidencia. En este marco, fue elegido diputado en 1995 y senador en 1999.

Ya entrada la década del 2000, José Mujica fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca entre 2005 y 2008, durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez. En el ballotage presidencial del 2009, Mujica sacó el 54% de los votos, siempre en representación del Frente Amplio, contra el 43% obtenido por su contrincante del Partido Nacional, Luis Alberto LaCalle.

Durante la presidencia de José “Pepe” Mujica se implementaron diversas políticas que posicionaron a Uruguay como uno de los países más progresistas de la región. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sancionada en 2012, La Ley de Matrimonio Igualitario, aprobada en 2013 y la legalización de la producción, comercio y consumo del cannabis, también en el mismo año, son solo algunos ejemplos.

El cumpleaños del Che Guevara: la última visita de Pepe Mujica a Rosario

La última visita de Pepe Mujica a la ciudad de Rosario fue en 2018, en el marco de las actividades por el 90º aniversario del natalicio de Ernesto “Che” Guevara. El expresidente de Uruguay en la ciudad de la charla "Los legados del Che", junto a Miguel Lifschitz y Mónica Fein, quienes entonces eran gobernador de la provincia e intendenta de la ciudad, respectivamente.

pepe mujia che.webp

En un Teatro Astengo a sala llena, el 14 de julio del 2018 el público rosarino se dispuso a escuchar las reflexiones de Mujica sobre el emblemático Che Guevara. En ese marco, el ex presidente uruguayo definió a Guevara como "un personaje inolvidable", y dijo que el mayor homenaje que se le puede hacer al Che es "entender su amor por la vida, porque el desafío es vivir como se piensa, o terminar pensando como se vive".

"El Che fue un luchador social, no está en la foto sino en el ejemplo", afirmó, y agregó: "Una cosa es ser soñador y otra caminar con sueños con ganas de concretarlos".

En esa misma visita, Pepe Mujica también realizó un recorrido por la casa natal del Che Guevara, ubicada en Entre Ríos y Urquiza. El dirigente del Frente Amplio recorrió el primer hogar del rosarino acompañado por la ex intendenta Monica Fein y una delegación de la embajada de Cuba.

Mujica estuvo en Rosario durante menos de un día. Su paso por la ciudad fue veloz pero contundente, y la frase que más escuchó fue: "Pepe, me quiero sacar una foto con vos".

El ex mandatario parecía una celebridad, una estrella de rock: "Ni bien se bajó del auto, cuatro vecinos lo pararon para sacarse fotos. Entramos al hotel, todos los conserjes, los empleados y las empleadas se pararon para sacarse fotos", dijo Gustavo Leone, ex secretario de Gobierno de la Municipalidad, en 2018 para Rosario12.