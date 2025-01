Iapos niega medicación a un paciente con leucemia: "Me quitan la oportunidad de salvarme"

ibrutinib medicamento oncológico.jpg

"Triste e injusto"

"El 3 de enero entregué a Iapos una carta documento y luego mi abogada presentó un recurso de amparo con el objetivo de que me suministren la medicación Ibrutinib, y no obtuve ninguna respuesta favorable. Desde septiembre, cuando me hice los últimos controles, mi médico me dijo que tenía que iniciar ese tratamiento, comenzando con un ciclo de seis meses, lo antes posible. Lo que planteo es un derecho, no es un capricho, y está suficientemente documentado con todos los estudios y el pedido profesional: es esa y no otra la medicación que necesito para mejorar. Es cierto que es un medicamento de alto costo, pero es desesperante saber que algo puede mejorar y prolongar tu vida, y no poder acceder. Mis padres están muy angustiados, son grandes, me preguntan a cada rato si voy a empezar con la nueva medicación", dijo conmovido Lucas.

"Lamentablemente no solo me pasa a mí, hay un montón de personas, de todas las edades, esperando su medicación, despertándose cada día sintiéndose mal y encima teniendo que preocuparse por los trámites, consultando abogados, mirando los expedientes a cada rato a ver si te dan una respuesta, llamando y llamando sin lograr que te atienda un ser humano porque todo es por whastapp y responden máquinas. Es muy triste e injusto pasar por todo esto cuando estás enfermo", señaló.

Lucas Regazzio no pierde las esperanzas y dice que va a pelear por su derecho, como sea. "Si me tengo que quedar en la puerta de Iapos hasta que me lo reconozcan lo voy a hacer, aunque no me queden fuerzas. Estoy intentando todo por vía judicial pero no puedo aceptar una negativa y que me quiten la oportunidad de salvarme", reclamó.

"Tengo que agradecer a quienes me acompañan en este camino difícil. He tenido y tengo excelentes médicos, profesionales de primera y muy humanos que me ayudaron a sobrellevar tantos días difíciles. Confío en ellos y en que va a llegar una respuesta favorable de Iapos. Es muy duro sentirme como me siento y ver que pasa el tiempo y no tengo la medicación", enfatizó.

Qué es el ibrutinib

El ibrutinib pertenece a una clase de medicamentos conocidos como inhibidores de la cinasa. Su acción consiste en bloquear la acción de la proteína anormal que envía señales a las células de cáncer para que se multipliquen. Esto ayuda a detener la propagación de las células del cáncer.

Está indicado para el tratamiento de distintas enfermedades, entre ellas la leucemia linfocítica crónica, la enfermedad que le diagnosticaron a Lucas.