Día de la Bandera: aún no se sabe si vendrá algún funcionario del gabinete nacional

Salvo que haya alguna decisión de último momento, este año no estará presente ningún representante del gobierno de Javier Milei y tampoco él en el trascendente acto

Salvo que haya decisión de último momento, este año la ciudad no recibirá la visita de funcionarios del gabinete nacional este 20 de junio para celebrar el Día de la Bandera.

"Mandamos invitación, pero desde Nación dijeron que no podían venir porque participarán del acto oficial en Buenos Aires", dijo el secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, en diálogo con La Capital.

En general, las autoridades nacionales avisan con una semana de anticipación si el presidente u otro alto funcionario será el funcionario estará presente en el acto local. Por lo que, a partir de la determinación de no asistir de Javier Milei, se esperaba un reemplazo importante. Sin embargo, después de algunos días de especulaciones, este miércoles, pocas horas antes del Día de la Bandera, que se festejará este viernes, todo hace prever que este año la ciudad contará únicamente con la presencia de autoridades locales y provinciales.

Dónde estará Javier Milei

Desde Presidencia comunicaron que el jefe de Estado encabezará este viernes la ceremonia de conmemoración del 205° aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano en el Campo Argentino de Polo.

La actividad se realizará, a las 11, mismo horario en el que se desarrollará la promesa a la bandera en el Monumento Nacional. Desde Presidencia remarcaron que en el Campo Argentino de Polo también se llevará a cabo "el tradicional acto de juramento a la bandera nacional", algo que, históricamente, tiene mayor peso simbólico en Rosario.

El sábado pasado se supo que Milei no iba a estar presente en Rosario este 20 de junio. El presidente agradeció la invitación, pero no viajará a Rosario y tampoco designó a ningún funcionario nacional para representar a la Casa Rosada en la fecha patria. La ausencia se enmarca en un escenario donde la tensión social creció luego de la resolución de la Corte Suprema sobre la ex presidenta Cristina Kirchner, quien será detenida por la causa que investigó casos de corrpución en la obra Pública durante el kirchnerismo en el poder.

En este contexto, varios sectores políticos, sociales y gremiales manifestaron su rechazo y la exposición del mandatario podría generar un revuelo incensario para La Libertad Avanza a pocos días de las elecciones en Santa Fe.

De hecho, se comenzó a barajar la posibilidad de que la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, diga presente en al acto por el Día de la Bandera en la ciudad. Sin embargo, la funcionaria ya tiene previstos otros planes en Rosario.

Un día antes Bullrich estará Rosario

Si bien no estará presente el viernes 20 de junio, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, llegará este jueves a Rosario para encabezar una actividad oficial y, posteriormente, compartir un tramo de la campaña que vienen desplegando los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones locales del 29 de junio próximo.

En ese contexto, Bullrich se mostrará junto a Juan Pedro Aleart, aspirante a una banca en el Concejo Municipal de Rosario y el más votado individualmente en las primarias del 13 de abril pasado, y la diputada nacional Romina Diez, jefa del partido en la provincia.

A las 14, Bullrich estará en la sede de Gendarmería Nacional para participar de la reunión trimestral con las fuerzas federales desplegadas en la región para el seguimiento del Plan Bandera. Luego, desde las 15.30, compartirá actividades con Aleart, Diez y los demás postulantes de LLA.

Milei no es el primero en pegar el faltazo en el Día del a Bandera

Milei no es el primer presidente que pega el faltazo desde el retorno a la democracia en 1983. Es más sólo hubo 16 asistencias presidenciales, contando la visita del líder libertario en 2024, en 42 conmemoraciones del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano.

Raúl Alfonsín sólo una vez pasó por Rosario para el 20 de Junio, Carlos Menem lo hizo en cinco de sus 10 años como presidente. Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde nunca celebraron el Día de la Bandera en Rosario. Néstor Kirchner intercaló sus presencias durante su presidencia y Cristina Kirchner, los primeros años se ausentó, pero luego tuvo alta participación.

Por su parte, Mauricio Macri sólo faltó una vez, aunque en la última no estuvo en el acto del Monumento. A su vez, Alberto Fernández desistió llegar a Rosario para el 20 de Junio durante su mandato y Javier Milei asistió en su primer año en la Casa Rosada y no lo hará en esta oportunidad.

Javkin habló sobre los festejos

Javkin fue tajante este martes: “El Día de la Bandera es el acto más sagrado que tiene la ciudad. Espero que a nadie se le ocurra arruinar esta conmemoración. La expresión política es legítima, por supuesto, pero el Día de la Bandera no se toca. No jodan con Rosario. Costó mucho empezar a vivir las cosas lindas”.

Las tajantes palabras del intendente se refieren al temor de que alguna movilización en apoyo a la expresidenta Cristina Kirchner "arruine los festejos". Lo cierto es que parte del país se encuentra movilizado tras la condena a prisión domiciliaria de la presidenta del Partido Justicialista por lo que no sorprendería que esa efervescencia se vea plasmada durante los festejos en el Monumento.

"Le pido a la gente que, más allá de cualquier expresión política, cuidemos a Rosario. Nos costó mucho llegar acá. Pasamos cosas muy difíciles en la ciudad, y no terminó nada. Hay que seguir peleando. No retrocedamos, no debemos perder lo que ganamos en este tiempo”, subrayó.