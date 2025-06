Clínicas y sanatorios: personal no médico paran este martes

La “quita de colaboración” es la respuesta a la “falta de ofrecimiento por mejoras salariales, que no hace más que demostrar la insensibilidad de los empresarios ante la crisis que azota a todos los trabajadores”.

En concreto, los trabajadores nucleados en Atsa Rosario asistirán a sus puestos de trabajo, pero no prestarán servicios desde las 6 del martes y por 24 horas , aseguró Javier Ojeda, secretario general del gremio, a La Capital.

ATSA Rosario tiene a más de 5 mil afiliados en toda la segunda circunscripción de Santa Fe, es decir, el sur provincial y nuclea a trabajadores administrativos, al personal técnico, administrativo y de maestranza.

Paritarias sin ofertas

Hace más de un mes que los dirigentes de Atsa Rosario reclaman por propuestas salariales. Las reuniones ocurren, los representantes sindicales y de las empresas se sientan en la mesa de negociación, pero no hay oferta. “Nos dicen que no tienen nada para decir. No tienen intención de discutir. Nosotros tenemos un atraso del poder adquisitivo desde 2024 del 40% y respecto a la inflación del 4%”, reclamó Ojeda.

En este sentido, recordó la postura impuesta por el gobierno nacional de no homologar paritarias por encima del 2%, pero evidenció: “La última actualización salarial en marzo fue de 2,8, ese mismo mes la inflación dio 3,7. Entonces tenemos que discutir por encima del 2%”.

Ojeda aseguró que Atsa es un “gremio paciente” y a pesar de los conflictos que emergen apuestan por el diálogo, “pero lamentablemente nos encontramos con esta realidad que ni siquiera se sientan a discutir”, remarcó.