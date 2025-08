Tiene 17 años y le corta el pelo gratis a los jubilados: la historia de Facundo

El cartel que escribió a mano dice: “Corte de pelo gratis a jubilados. Día lunes de 9 a 16”. Los vecinos celebraron la propuesta, que no solo busca aliviar el bolsillo de los mayores, sino también generar un espacio de encuentro.“Muchos se emocionan, me cuentan sus historias, me agradecen. Hay quienes estaban bien antes y ahora no les alcanza para nada. Yo los escucho y los respeto. Todos vamos a llegar a esa edad, y está bueno saber que alguien te da una mano”, remarcó el joven.