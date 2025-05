Quién era Adrián Seltzer, el padre de la familia que apareció muerta en Villa Crespo

>>Leer más: Encontraron a un matrimonio y sus dos hijos muertos en su departamento de Capital Federal

Quién era Adrián Seltzer

Bernardo Adrián Seltzer nació el 6 de enero de 1972 en el partido de Adolfo Alsina de Buenos Aires. Graduado de la Uade, se destacó por ser un destacado empresario en el mundo de los agronegocios.

Seltzer contrajo matrimonio con Laura, dos años menor que él, oriunda partido de Lanús y tuvieron dos hijos: Ian e Ivo. Según redes sociales, Laura y Adrián se habrían conocido en 2005. “18 años del primer café que tomamos”, escribió Laura el 9 de julio de 2023.

Según su cuenta profesional de Linkedin, Adrián se desempeñaba como consultor en Granar SA, una empresa nacional dedicada a la comercialización y corretaje de granos, que a su vez es accionista y operadora en la bolsa. Había ingresado a la firma en enero de 2001 y era experto en el mercado de granos. De hecho, sobre ese tema solía escribir artículos en medios periodísticos y realizar conferencias alrededor del país.

En su cuenta de Instagram, el empresario compartía sus momentos personales y sus hobbies. El empresario compartió fotografías catando vino, una de sus pasatiempos favoritos, y compartiendo tiempo de calidad con sus amigos.

Qué dijo Adrián Seltzer sobre su familia

En las últimas horas comenzó a circular un video del empresario en una conferencia hace 8 años hablando sobre su familia. Específicamente, en el Congreso Argentina Supermercado del Mundo de 2017 Seltzer dio una charla sobre los riesgos. Fue allí donde decidió hacer una comparación con su familia. “Voy a poner mis cosas valiosas: esta es una foto de mi familia”, comenzó Adrián.

Luego expresó: "Tengo dos hijos hermosos, una esposa amorosa, fantástica. Agradezco muchísimo a la vida haberla encontrado".

“¿Qué hago con mi familia que es uno de los bienes mas preciados que tengo? Me comporto, no corro el riego. No arriesgo nada que no quiera perder. No quiero perder mi familia por ende no la arriesgo”, cerró Seltzer.

