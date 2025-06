El desempleo en Rosario subió al 7,1% y en un año sumó 11 mil desocupados

La tasa de desocupación en el Gran Rosario aumentó 1,5 puntos en un año y afectó al 7,1% de la población económicamente activa en el primer trimestre del año. En cifras absoluta significa que hay 48 mil personas en la región que buscan y no tienen empleo, 11 mil más que en el mismo período de 2024, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En el total de los 31 aglomerados urbanos el desempleo subió al 7,9% en el primer trimestre del año, el nivel más alto en la era de Javier Milei.

La tasa de subocupación, que mide el porcentaje de empleados que trabaja menos de 35 horas semanales aunque quiere hacerlo por más horas, no tuvo variaciones a nivel local en un año, aunque en términos absolutos subió en 3 mil personas, a 56.000, ya que se incrementó la Población Económicamente Activa. Al primer trimestre del año, fue de 682 mil personas, 25 mil personas más que el año anterior.

El mercado y el desempleo

Cabe recordar que en el primer trimestre del año anterior, el mercado laboral se había achicado notablemente como consecuencia de la crisis económica, que profundizó el efecto desaliento. Doce meses más tarde, la caída de ingresos parece empujar a más gente a buscar trabajo. Pero no lo encuentro o lo hace en empleos de baja calidad y a partir de contrataciones precarias.

Si se miden los tres meses que van desde fines de 2024 a marzo de 2025, todos los indicadores del mercado laboral rosarino presentan deterioros. El desempleo creció 0,7 punto desde el 6,4% y el empleo bajó 0,5 punto desde el 47,1%. Se perdieron, en esta medición, 6 mil puestos de trabajo. Al mismo tiempo se expandió la población económicamente activa, en 2 mil personas.

Respecto de los otros dos aglomerados que involucran a la provincias de Santa Fe, el de la ciudad capital de la provincia mostró un índice de desempleo de 4,2%, aunque con una una tasa de actividad de apenas 43,2%. El núcleo que conforman la santafesina Villa Constitución y la vecina localidad bonaerense de San Nicolás mostró un desempleo de 8,5%, uno de los más elevados del país.

Los 31 aglomerados urbanos

A nivel nacional, la tasa de desocupación subió 0,2 punto en un año y y 2,9 puntos en seis meses. El desempleo subió del 7,7% al 7,9% en el primer trimestre del año, según datos del Indec. El nuevo índice interrumpe la caída en el desempleo que se venía registrando desde el segundo trimestre de 2024.

Por otra parte, el nivel de actividad para el primer trimestre de este año se ubicó en 48,3% mientras que en el mismo periodo de 2024 había sido 48%. Una suba la tasa de actividad significa que un mayor porcentaje de la población en edad de trabajar está participando activamente en el mercado laboral, ya sea trabajando o buscando empleo. En otras palabras, más personas están disponibles para trabajar y están buscando activamente un empleo o ya lo tienen. El los últimos meses los analistas advierten que los argentinos deben tener más de un empleo para sostener su nivel de ingresos.

En tanto, la medición del Indec señala que la subocupación se ubicó en 10% durante el primer trimestre del año, mientras que durante los tres primeros meses del 2024 era de 10,2%. en el segundo trimestre del año pasado se ubicó en 11,8%, tercer trimestre 11,4% y cuarto trimestre 11,3%. Que caiga la tasa de subocupación significa que hay menos personas ocupadas que trabajan menos horas de las que desean y están buscando activamente más horas de trabajo.

En tanto la subocupación demandante se mantuvo en el mismo nivel que el primer trimestre de 2024, en 7%, y la subocupación no demandante paso de 3,2% a 3%.Una disminución en la tasa de subocupación no demandante significa que menos personas que trabajan menos horas de las que desean y no están buscando activamente otro empleo están reduciendo su participación en el mercado laboral, o están encontrando más oportunidades para trabajar las horas que desean.