Air India: el único sobreviviente del accidente contó cuál fue el asiento que le salvó la vida

De manera casi cinematográfica, Vishwash Kumar Ramesh logró salir caminando de la tragedia aérea y todavía conserva su tarjeta de embarque. Expresó su sufrimiento por no haber podido salvar a su hermano

El pasado 12 de junio, el mundo se paralizó frente a una tragedia aérea que dejó un saldo de más de 200 muertos. Se trata del desplome del Boeing 787, avión de Air India que, poco tiempo después del despegue, se derrumbó en una zona residencial en la ciudad de Ahmedabad . De los 242 pasajeros, solo uno logró salir con vida . Aunque tuvo que ser hospitalizado, no presentó heridas graves.

Según contó Vishwash Kumar Ramesh en comunicación con el medio británico The Sun, viajaba junto a su hermano Ajay Kumar Ramesh, de 45 años, quien murió por el impacto del desplome de la aeronave. Viajaron a la India para visitar a su familia en la ciudad de Diu , pero el viaje tuvo un desenlace fatal.

Tragedia de Air India: el asiento que le salvó la vida

En conversación con el medio británico, el único sobreviviente de la tragedia de Air India expresó su tristeza por no haber podido salvar a su hermano: “Es un milagro que haya sobrevivido. Estoy bien físicamente, pero me siento terrible por no haber podido salvar a Ajay (su hermano)”.

El sobreviviente viajaba en la fila 11 A, mientras que su hermano se sentó en el 11 J, por lo que quedaron separados por un pasillo. Al día de hoy Vishwash conserva su ticket de embarque del lugar del asiento que le salvó la vida.

Los hermanos intentaron sentarse juntos, pero no había más asientos disponibles en el momento de la reserva. De esta manera, Vishwash se sentó al lado de la salida de emergencia, y Ajay, del otro lado del pasillo. La distancia entre los dos asientos fue decisiva cuando el avión se precipitó contra un hostal del colegio médico local.

tarjeta de emabrque.avif La tarjeta de embarque del asiento que le salvó la vida a Vishwash Kumar Ramesh

Sobre esto, el único sobreviviente del avión de Air India que se estrelló, sostuvo: “Si hubiéramos estado sentados juntos, ambos podríamos haber sobrevivido”, y agregó, reflexivo “Ajay y yo habríamos estado uno al lado del otro, pero lo perdí frente a mis ojos. Ahora pienso constantemente: ‘¿Por qué no pude salvar a mi hermano?’”.

Además, Vishwash expresó que su cercanía a la salida de emergencias fue crucial para su sobrevivencia. “Usé mi pierna para empujar a través de esa abertura y salí. Todos a mi alrededor estaban muertos o muriendo. Aún no entiendo cómo escapé“, expresó.

“Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí. Había restos del avión por todas partes", le dijo Ramesh Vishwashkumar, al Hindustan Times. Además, contó que logró conservar su tarjeta de embarque del asiento 11A.

El video del choque del avión

La tragedia aérea tuvo lugar en la ciudad de Ahmedabad, al noroeste de la India. Fuentes oficiales precisaron que el vuelo AI171 de Air India comenzó a las 4.38 de la mañana argentina en el aeropuerto de dicha localidad. Cinco minutos después del despegue, la nave se desplomó y la zona cercana a la terminal quedó en estado de pánico dentro de una densa nube de humo.

El vuelo de Air India partía hacia Londres, y llevaba 242 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes. Murieron todos los que se encontraban arriba de la aeronave, menos un ciudadano británico de origen Indio que logró salir ileso y hasta conservar.

Además de las muertes de los pasajeros, también hubo fallecidos por el impacto con el que se estrelló el avión, ya que se dio en una zona residencial, cerca de una facultad de medicina. Al momento, la policía local reportó 265 muertes en total. No obstante, todavía falta conocer el número final de los decesos por esta tragedia aérea.

Avión India Ahmedabad.mp4 Un avión con más de 240 personas se estrelló el jueves 12 de junio de 2025 en Ahmedabad, India. Video: X/@AnchorAnandN.

La última parte del recorrido del avión de Air India quedó retratada en un video impactante. La filmación desde un departamento muestra que la nave empezó a descender sobre las calles de Ahmedabad y finalmente se produjo un estallido por el impacto en tierra.

El reporte oficial del gobierno indio señala que había 12 tripulantes de Air India y 242 pasajeros a bordo. El vuelo tenía como destino el aeropuerto de Gatwick, cerca de Londres.

Más tarde, los voceros de la terminal británica ratificaron lo ocurrido y precisaron que la nave debía aterrizar en suelo europeo a las 18.25. En esta instancia no trascendieron testimonios u evidencia sobre la causa del siniestro.

Por otra parte, la aerolínea precisó que el vuelo contaba con 169 personas oriundas de India, 53 británicas, 7 portuguesas y una de Canadá. Este registro presenta una discrepancia en cuanto a los datos de la Dirección General de Aviación Civil.

Descubrimiento de la caja negra y la compensación monetaria de Air India

Tan solo un día después de la tragedia, encontraron la caja negra del avión, y esto podría llevar a nuevos descubrimientos sobre el accidente. Según declararon fuentes oficiales, la caja negra se encontró en la azotea de un edificio este viernes. En estos momentos, la Oficina de Investigación de Accidentes de Aviación de India ya comenzó a trabajar e investigar para dar respuesta de por qué se dio este accidente.

En esa línea, el gobierno indio también afirmó estar conformando un comité multidisciplinar de alto nivel formado para examinar el asunto en detalle. "El comité trabajará para reforzar la seguridad aérea y prevenir este tipo de incidentes en el futuro", expresó el ministro Indio Narendra Modi en X.

Las autoridades de aviación civil del país tardarán unos días en anunciar el número definitivo de víctimas mortales de la peor tragedia ocurrida este año en la India, ya que deben realizar pruebas de ADN para identificar a las víctimas

Por su parte, el conglomerado multinacional indio Tata Group, propietario de Air India, aseguró que indemnizará con 10 millones de rupias (unos 116.854 dólares estadounidenses) a las familias de cada una de las personas fallecidas en el accidente aéreo.