Día Internacional de la Memoria Transexual: cifras incompletas pero alarmantes marcan aumento de asesinatos

Según datos del proyecto de investigación Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT), 3664 personas trans fueron reportadas asesinadas en 75 países y territorios de todo el mundo entre enero de 2008 y septiembre de 2020. Estas muertes ocurrieron principalmente en tres lugares: Brasil (152), México (57), y los Estados Unidos (28). Estos datos muestran una tendencia alarmante de incremento en los asesinatos de personas trans, pero hay que destacar que no se trata de cifras completas. En muchos países no está sistematizada la recolección de datos, lo que hace imposible estimar la cantidad de casos no reportados.