Denuncian a una madre que encadenaba a su hija con síndrome de Down a la cucha del perro

Una madre fue denunciada en Salta por mantener encadenada a su hija con síndrome de Down a la cucha del perro, en condiciones deplorables y rodeada de animales, maleza y sus propias heces . Sin embargo, negó las acusaciones y aseguró: "No soy una madre maltratadora" .

"No soy una madre maltratadora , los vecinos me conocen, saben la relación con mi hija y todo lo que hago por ella", afirmó en declaraciones al diario El Tribuno de Salta.

En el video se puede ver a una persona tirada boca abajo con una cadena en su pie izquierdo, lo cual generó un gran repudio entre la opinión pública, acusándola de mantener a su hija que padece síndrome de Down viviendo encadenada al lado de la cucha de perro, descuidada en su aseo y alimentación.

Cuando se conoció el caso, el comisario mayor de la Unidad Regional Nº 7 de la ciudad de General Güemes, se hizo presente para constatar la veracidad del contenido fílmico, y poner en conocimiento de sus actuaciones al fiscal local.

Encadenada en Salta: la madre dice que recibió el apoyo de los vecinos

A pesar de las acusaciones en su contra, la madre adujo: "Los vecinos me apoyaron, ellos nos conocen al igual que mucha gente, pero hubo repercusiones de otras personas que nos hicieron mucho daño".

Debido a lo visto en el material fílmico, la madre dijo: "Mi hija me supera con sus actitudes, yo estoy enferma me tengo que operar, pero me veo obligada a suspender las fechas porque no puedo dejarla sola, ella juega con el perro, se mete en su cucha, se tira al piso, lamentablemente y quizás tenga que ver con el momento de su sexualidad, se desnuda y sale afuera".

También sostuvo que su hija "tiene cierta independencia, visita a vecinos, ellos le regalan cosas, todos saben que estoy muy pendiente de ella, la llevó a un psicólogo, está medicada porque su energía es muy elevada".

"Los vecinos de toda la vida en este sector del centro de la ciudad, nos conocen, pero al lado hay una vivienda donde se alquilan piezas y los inquilinos cambian con frecuencia. Seguramente alguien que no sabe de nuestra situación registró esas imágenes", se excusó.