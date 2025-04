Bogotá busca combatir las sobredosis de heroína con una sala de consumo supervisado

Lleva consigo una bolsa plástica negra con más de una decena de jeringas usadas que deposita en un contenedor rojo dispuesto para residuos biológicos. Asegura que no es dependiente de la heroína , pero que acude a la sala supervisada para obtener jeringas y capacitarse con talleres en inyección higiénica y de prevención de sobredosis.

“Sé lo que hacen las sustancias en mí, entonces pues sé que no debo ser un consumidor habitual por eso mismo, para no crear una dependencia”, reflexionó Amaya dentro de la sala de consumo que, sin letrero alguno, pasa desapercibida por uno de los barrios vulnerables de la ciudad. “Si se consume es más de forma recreativa, pero no porque se necesite”.