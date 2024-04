Epidemia de rotura de ligamentos en el fútbol: especialistas de Rosario ponen la lupa sobre las causas

Calendario acotado y capacidad de tolerancia

Respecto del calendario acotado que afrontan los jugadores profesionales del fútbol argentino, propio de una Liga compuesta por 28 equipos (Fifa sugiere torneos de 20 equipos por división), De San Martín sostuvo que "eso sería buscar una solución facilista porque en las ligas europeas juegan mayor cantidad de partidos, pero tenés solo 17 jugadores lesionados en esas cinco ligas más importantes: 8 en Alemania, 3 en España, 2 en Francia, 2 en Italia y 2 en Inglaterra. Juegan la misma cantidad de partidos que un jugador argentino, e incluso más en algunos casos, pero no se registran esta cantidad de lesiones como en la Liga local".

soteloj.jpg El jugador de Newell's David Sotelo se rompió los cruzados en enero pasado en un partido ante Central Córdoba (Santiago del Estero).

No obstante, reconoció que "la seguidilla de partidos puede ser un factor que predispone al jugador". "Pero creo que la causa más importante tiene que ver con la tolerancia de carga de los jugadores, y la misma está relacionada a varios factores: quizá el jugador no está descansando adecuadamente, a pesar de estar bien preparado físicamente, y eso está relacionado a una cuestión cultural en la mayoría de los casos".

La lesión de Bravo, el juvenil de Central

"En el caso de Bravo, a quien no conozco, pudo haber influenciado una cuestión de ansiedad y nervios del debut, propio de ese nivel adrenérgico y fatiga diferente al de un jugador experimentado, pero no es algo fácil de responder y resolver porque no es una sola causa", apuntó De San Martín.

PARTE MÉDICO



Tras el esguince de rodilla derecha que sufrió este domingo contra River, se le realizaron exámenes médicos a Agustín Bravo que confirmaron la lesión del ligamento cruzado anterior y el menisco interno. Será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.

De todos modos, admitió que "está claro que hoy los jugadores se lesionan de manera más frecuente, tal vez por una cuestión de calendarios, hidratación, nutrición y condimentos personales. Por eso hay que apuntar factores que condicionan al jugador: saber si está en condiciones de soportar la carga de entrenamiento a la cual se lo está sometiendo. Está comprobado que el estrés emocional influye de manera considerable. Es muy importante que el jugador tenga disciplina en todos los aspectos, lo cual no quiere decir que no se vaya a lesionar".

"Estamos hablando de 21 jugadores con rotura de ligamentos de 15 equipos en solo 13 fechas. No creo que todos los clubes tengan malos preparadores físicos, ya que en el fútbol argentino hay profesionales muy bien capacitados", aseguró el kinesiólogo De San Martín.

Y opinó: "Creo que en este caso hay una cuestión de carga de entrenamiento, tiempo de recuperación, calendario y programación de pausas. Todo puede estar exactamente calculado, pero si el jugador no descansa ya es ajeno a todo el resto de los factores, sin ánimos de cargarle toda la responsabilidad al jugador".

Europa vs. Argentina

Al analizar este tipo de lesiones, otra vez volvió sobre el tapete la diferencia entre el calendario de las ligas de Europa y la argentina. Allí, De San Martín insistió con que "Europa juega con un calendario más apretado y no tiene esta cantidad de lesiones. Manchester City tiene un calendario acotado y el entrenador utiliza una plantilla corta de 16 jugadores, que compiten hace dos años de manera constante. Sin embargo, no se presentaron lesiones de ligamentos cruzados allí, pese a que puedan tener mejores campos de juego y otras condiciones".

"Hoy se estudia mucho mejor al jugador de lo que se lo estudiaba antes, al igual que los métodos de entrenamiento y niveles de exposición del jugador y grados estadísticos, lo cual mejora y supera las expectativas que hace años no se manejaban. Y así y todo, se siguen lesionando, por eso es extremadamente complejo de analizar", señaló el ex kinesiólogo de la selección de Rusia.

A su vez, aclaró que "hay que ver cuántos de estos jugadores argentinos se lesionaron por una traumatismo y cuántos otros por una falla mecánica de ejecución, porque eso representa una variable diferente de ajuste".

Cuando el factor económico le gana al deporte

El traumatólogo y deportólogo Iván Yelín, quien fuera médico del plantel profesional de Newell's, señaló al respecto que "hay muchos casos de rotura de ligamentos que antes no se veían porque ahora aumentó la exigencia, el entrenamiento, los trabajos de gimnasio y la agresividad, propio de los padres que quieren que sus hijos se transformen en Lionel Messi".

"He visto casos de fracturas de tibia y peroné con apenas 15 años. Ocurre que los pibes se alteran porque tienen una exigencia muy grande. Así y todo, diría que las lesiones de ligamentos cruzados obedecen a un factor multicausal", completó.

Agustín Bravo SE ROMPIÓ LOS LIGAMENTOS CRUZADOS y ya son 21 en el fútbol argentino en este 2024.

Increíble. Mucha fuerza, Agustín.



Increíble. Mucha fuerza, Agustín. pic.twitter.com/eu8Df67ja7 — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 9, 2024

En ese sentido recordó que "en el fútbol femenino se vieron muchas lesiones en Estados Unidos porque la mayoría empieza a jugar a los 12 o 13 años y las habilidades motrices entre varones y mujeres no son las mismas en una población que en otra".

Aumento de la frecuencia de competencias

El traumatólogo del Hospital Español de Rosario Ariel González, especialista en la articulación de la rodilla, apuntó que "uno de los principales factores es el aumento de la frecuencia de la competencia con lo que ello implica: sobrecarga de entrenamiento, fatiga muscular que produce incoordinación y predisposición a lesiones; estrés psicológico; reposo insuficiente y campos de juego que no siempre están en las mejores condiciones".

A su vez, señaló que "el aumento de la incidencia de lesiones de ligamento cruzado anterior de la rodilla es un fenómeno que se está viendo no sólo en Argentina, sino también en otras grandes ligas del mundo. Sin dudas está relacionado a varios factores vinculados a la práctica deportiva", consideró respecto de esta llamativa seguidilla de lesiones graves, que dejan al jugador profesional fuera de la competencia por espacio de entre seis y ocho meses que demanda la recuperación.

A su vez, consideró como otros factores preponderantes a este tipo de lesiones la velocidad del juego y el aumento de la potencia de los jugadores por la excelencia en el entrenamiento. "Lo económico le está ganando al fútbol, y eso tiene sus consecuencias", concluyó.

La nómina de 21 jugadores del fútbol argentino con ruptura de ligamentos en 2024

Gonzalo Martinez (River)

Guillermo Enrique (Gimnasia)

Ivo Mammini (Gimnasia)

Federico Paradela (Sarmiento)

Juan Bisanz (Banfield)

Alejandro Cabrera (Banfield)

David Sotelo (Newell’s)

Lucas Ambrogio (Atlético Tucumán)

David Barbona (Defensa y Justicia)

Gastón Togni (Defensa y Justicia)

Lautaro Montoya (Central Córdoba, de Santiago del Estero)

Raúl Lozano (Platense)

Ciro Rius (Platense)

Tomás Pozzo (Godoy Cruz)

Gastón Hernández (San Lorenzo)

Manuel Insaurralde (San Lorenzo)

Matías Giménez (Independiente)

Lucas Blondel (Boca)

Ulises Sánchez (Belgrano)

Lucas Passerini (Belgrano)

Agustín Bravo (Rosario Central)