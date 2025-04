Anuncian marchas y concentraciones por el paro general en Rosario

La presión que ejerce sobre los trabajadores la política económica del gobierno nacional es uno de los principales motores de la medida de fuerza nacional impulsada por la CGT y CTA Autónoma . Despidos, salarios que no alcanza y multiempleo para intentar llegar a fin de mes marcan el mercado laboral de estos días.

Por su parte, Federico Gayoso, secretario general de Coad, resaltó: “Las universidades estamos en uno de los peores lugares que hemos estado históricamente, no solo por la cuestión salarial, que realmente hoy nuestros salarios son equiparables a los que teníamos en 2001. A eso nos llevó este gobierno en un año nada más y la promesa es seguir ajustando. Además, el presupuesto universitario para gasto de funcionamiento y para todo está también tocando un piso histórico. Hoy es muy difícil hacer las actividades que normalmente lleva adelante la universidad, no solo la formación de profesionales, la universidad está en muchos otros lugares a través de los programas de extensión, llevando agua a barrios donde no hay, atendiendo pacientes en la Facultad de Ciencias Médicas, Odontología, Bioquímica, haciendo lentes en óptica, un montón de lugares donde cada vez es más difícil llevarlo a adelante”.