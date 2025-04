Poner una estufa en condiciones cuesta esta temporada entre 30 mil y 40 mil pesos

>>Leer más: Susto en la escuela: cuando el gasista trabajó en las estufas, los alumnos no estaban en el aula

Marcelo Liaud, otro gasista matriculado de Rosario, recomendó a la población que primero encienda la estufa y observe el color de la llama antes de llamar a un profesional, dado que en muchos casos no es necesaria la intervención de un profesional en la materia.

Olor a gas y color de la llama, una clave

"La presencia de un gasista matriculado es necesario en caso de que la llama no tenga un color adecuado o haya perdido fuerza. De lo contrario, si todo funciona bien y no sucede nada extraño en cuando a la fuerza de la llama o fuga, no hace falta la presencia de un gasista. Sucede que muchos creen que la estufa la tiene que encender un gasista y no es así", aclaró.

No obstante, explicó: "Si la llama en el quemador o piloto es similar al color de una vela, está quemando monóxido, pero posiblemente el resto está en condiciones. Esto quiere decir que la entrada de aire a la estufa se tapa con pelusas u hollín y en lugar de quemar dióxido de carbono, comienza a quemar monóxido y eso es lo que se transforma en peligroso y tóxico".

Entonces, comentó que lo que se hace en estos casos es realizar una limpieza para dejarla lista para su uso, sin mayores contratiempos. "Hay mucho temor en la población cuando se trata de gas, por razones obvias y las que atravesamos en Rosario, pero no hay que llevar las cosas al extremo. De modo que no hace falta llamar a un gasista matriculado para encender una estufa", recalcó ante el temor presente en la población.

Recomendaciones de Litoral Gas

Por su parte, desde Litoral Gas recomendaron a la población que quien se encargue de realizar las tareas domésticas en el manejo del fluido "sea un gasista serio y haga los trámites ante Litoralgas para asegurar que todo quede en orden".

"Hay que tener en cuenta que si tenés tus planos e instalaciones seguras, en regla y declaradas es más sencillo rehabilitar ante cualquier inconveniente", apuntaron.

estufas calefactor01.jpg Cada invierno hay que chequear el estado de las estufas para garantizar que funcionen en óptimas condiciones Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

También aclararon que "Litoral Gas no cobra por la presentación de planos ni las inspecciones, pero es el gasista quien debe presentarlas porque es quien sabe del tema".

"Hoy todas las presentaciones de los gasistas es online, a través de nuestra oficina virtual en la web, para agilizar los trámites y evitar traslados e impresión de papel", destacaron.

A su vez, recomendaron "hacer revisiones periódicas para prevenir emanación el monóxido de carbono, pero también para detectar si hubiera alguna fuga interna imperceptible en la instalación para repararla de inmediato".

Desde la empresa que suministra el servicio comentaron que con los primeros fríos se multiplican los trámites, por eso ya tienen un plan en marcha con el equipo técnico para agilizar los procesos en vistas de la temporada de mayor demanda.

Cuánto cuesta una estufa

Los precios de estos artefactos varían entre los 150 mil y 400 mil pesos, de acuerdo al tipo de kilocalorías que demanda. También en ese costo incide el tipo de calefactor, su tecnología y si se trata de una marca que cuenta con prestigio en el mercado.

Desde una casa de artículos del hogar compararon el precio al público de este año y el anterior y evaluaron que los artefactos de calefacción a gas, tanto con salida como los que son sin salida, experimentaron un incremento de entre "un 25 y 27 por ciento con respecto al año pasado".

Asimismo, indicaron que en el rubro de calefacción eléctrica el aumento fue entre el 15 y 16 por ciento, aproximadamente, de acuerdo a la marca y modelo.