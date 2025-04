Los 500 días de Milei como presidente: el impacto de la política económica

También resalta que al inicio de la gestión con un salario mínimo, vital y móvil podían comprarse 2.757 boletos de colectivos en el Amba (Área Metropolitana de Buenos Aires), mientras que ahora sólo se pueden abonar 696.

En tanto, la canasta básica que puede adquirirse con una jubilación mínima pasó de 1,24 en diciembre de 2023 a 0,98 en la actualidad, del mismo modo que el porcentaje de salario promedio registrado destinado al pago de tarifas saltó del 5,9% a 10,3% desde que gobierna Milei. Además, se detalla que los precios de los medicamentos más consumidos por adultos mayores pasaron de 100 pesos a 258 pesos.

El análisis del Celag

El economista y subdirector del Celag, Guillermo Oglietti, explicó que el trabajo tomó en cuenta 25 variables. “No son indicadores del mercado bursátil, del sector financiero, son indicadores que tienen que ver con la capacidad de compra, pasajes de colectivo. Aquellas cosas que más le interesan al ciudadano y que más determinan su calidad de vida y su nivel de vida. La situación refleja qué está pasando en la Argentina. No hay nada que festejar. La escena que vimos la semana pasada festejando el anuncio del FMI es el abrazo del oso, es el megacanje, es el blindaje. No tiene ningún sentido festejar una toma de deuda. Haciendo una metáfora familiar una cosa es que como una familia festeje que tomó una deuda para invertir en un negocio, en un emprendimiento que le va a dar ingresos suficientes para pagar la deuda, pero este es el caso de la familia que pide deuda para pagar en parte la hipoteca y en parte para financiar el gasto alimenticio de la familia”, detalló.

Oglietti apuntó que el programa con el FMI afecta sobre todo a la clase media. “El objetivo del FMI, como siempre, es que la economía sea capaz de generar los dólares suficientes para que la Argentina pueda repagar la deuda que solicitó. Nunca el FMI recurre a los grandes y poderosos actores, como el campo o la gran industria, la minería, para conseguir el repago de sus deudas habitualmente recurre a la clase media. La clase baja es obvio que no tiene más lugar para ser exprimida”, indicó.

Para Oglietti no hay nada que festejar, ni siquiera como asegura el gobierno que es un éxito que el dólar llegue a mil pesos. “Mientras más se acerque a mil el valor del dólar, peor va a estar la economía argentina. Más se va a apreciar el peso y menos rentable va a ser su sector productivo y por lo tanto mayor va a ser la contracción”, apuntó y explicó que aunque el campo liquide divisas no será lo suficiente para sobrellevar la situación.

En ese sentido , recordemos que el año pasado “gracias a la crisis que generó endógenamente el propio gobierno de Milei” hubo un superávit de 18 mil millones de dólares pero “ese superávit no fue suficiente” para cumplir los compromisos externos y fue necesario ampliar el préstamo del FMI, más allá de lo que necesitaba para renovar los préstamos que habían solicitado antes los gobiernos de Alberto Fernández y Macri. “Este nuevo endeudamiento demuestra que el modelo económico de Milei no sirvió y este endeudamiento adicional sirve para patear la pelota, pero no solucionan los problemas de fondo”, subrayó al tiempo que consideró que el gobierno está en la disyuntiva de optar entre una crisis social o una crisis económica generada por la escasez de divisas.

Política económica vs. el mundo

Es que si con las mejores de la suertes la economía crece, apenas eso sucede se queda sin dólares. “Con este tipo de cambio, a estos niveles tan bajos, pensemos en los mil que propone Milei no hay actividad rentable en Argentina. Es un país absolutamente caro en dólares, no podemos competir con el resto del mundo ni para sustituir importaciones y menos para exportar y menos aún con Brasil. Según nuestros cálculos de hace un mes y medio, para poder competir con Brasil necesitábamos un tipo de cambio en torno a 1.700 pesos. Las bandas que se pusieron entre 1.000 y 1.400, el límite superior queda muy por debajo de lo que necesitaríamos para competir con Brasil, por lo tanto la definición del modelo del FMI ya hace insustentable económicamente a la economía argentina. Tendría que ser un modelo muy exitoso en el sector primario para poder sobrellevar la situación, es decir, tendríamos que transformarnos en un Arabia Saudita, por lo tanto eso implica reducir a la mitad de la población y aumentar el doble las exportaciones primarias, y eso es algo que no va a pasar”, detalló Oglietti al tiempo que indicó que “la economía está tan cara, nunca va a haber una lluvia de inversiones que aumente la productividad y la capacidad productiva del país”.