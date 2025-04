Una mujer sufrió un violento robo en su casa de barrio Alberdi

Cómo fue sorprendida la mujer

“Estaba delante de la computadora cuando de pronto vi una sombra a través de la puerta. Cuando me levanté ya tenía al tipo adentro. Agarró un cuchillo y me ordenó que fuera para el dormitorio. Cuando estábamos en la pieza comenzamos a forcejear, pero amenazándome con el cuchillo dijo que me tirara en la cama porque sino me iba a matar”, contó Analía a El Tres.

Lo cierto es que la mujer terminó con las manos atadas a la cama con los cordones de las zapatillas. “Me pidió la plata. Le dije que estaba en el mueble. Agarró el dinero (6.300 pesos), dos celulares y se fue corriendo. Salió por el patio. Después llegó la policía y tuve que ir a hacer la denuncia a la seccional 10ª. Al llevarse los dos teléfonos quedé incomunicada y no pude llamar a mi familia”, agregó.

Analía contó además que hace más de 30 años que vive en esa casa y que era la primera vez que sufrió un robo de esas características. “Una vez un hombre me agarró en la puerta y me robó la bicicleta. Nunca me pasó esto, que entraran a mi casa. El ladrón estaba solo, actuó a cara descubierto y tenía ropa oscura”, agregó.