Wanda Nara en Milán: audiencia, Lamborghini rosa, risas con Mauro Icardi y cena con Maxi López

El Lamborghini rosa de Wanda Nara

Desde temprano, comenzaron a circular videos y fotos de Wanda Nara antes de llegar a la audiencia. Vestida de traje, la mediática llegó al tribunal Tribunal de Familia de Milán en un Lamborghini rosa que acaparó la atención de todos los italianos.

Ahora bien, no se trata de cualquier Lamborghini. Si bien actualmente su color es rosa, el vehículo de 300 mil dólares fue originalmente comprado por Mauro Icardi en el año 2016. Apenas ingresaba al Inter, el delantero adquirió este lujoso auto que lució junto a Wanda en su mejor momento. “Dado que vivimos rodeados de estos colores, que llevamos adentro de nosotros, nos hemos regalado esta nueva Lamborghini Huracán Spyder”, escribió en aquel momento el futbolista.

Casi diez años después de la compra y con una escandalosa separación en el medio, el descapotable quedó en manos de Wanda que decidió plotearlo de rosa y darle un nuevo significado.

El encuentro de Wanda Nara con Mauro Icardi

Según comentó Yanina Latorre, la audiencia duró más de dos horas y pasó de todo. La panelista comentó que no lograron llegar a ningún acuerdo. “En un momento, Mauro dijo si me sale separarme de Wanda un millón de dólares, yo prefiero pagar 20 y destruirla”, reveló. Además, la conductora en "Sálvense quien pueda" comentó lo que habría dicho la jueza, “Les dijo ‘no puede ser que ustedes dos no se pongan de acuerdo en nada. Acá sigue habiendo amor’. Los dos quedaron mudos y ninguno de los dos dijo que no"."

En el mismo programa, la panelista dio a conocer un video exclusivo de los protagonistas retirándose del tribunal. Lejos de reproducir lo que sucedió en la audiencia, en el video se los ve conversando y riendo como si nada hubiese pasado.

“¡Se ríen! Es raro, ahí no hay odio“, dijo Yanina Latorre al ver las imágenes. “Si estuvieran tan peleados ni se miran. Está un auto al lado del otro. ¿Acá hay odio para ustedes o esta gente vuelve?“, agregó la panelista.

El broche de oro de la jornada

Como si la jornada no hubiese dejado suficiente material para el mundo del espectáculo, un inesperado acontecimiento coronó el día. Al finalizar la audiencia judicial en Milán, Wanda Nara compartió una cena en un restaurante italiano con Maxi López, su exmarido.

Cabe recordar que la separación entre Wanda y Maxi se dio en medio de los rumores que la vinculaban con Mauro Icardi, en ese entonces amigo del futbolista. Años después, en un giro digno de telenovela, López fue quien apareció en Milán para compartir una cena.

“Ella dejó su Lamborghini rosa estacionado y se fue con él”, relató Yanina Latorre en el programa Sálvese Quien Pueda, y luego mostró imágenes de ambos caminando por las calles de al ciudad italiana.

Mientras tanto, Mauro Icardi optó por expresarse en redes sociales. Apenas terminó la audiencia, el futbolista publicó en su cuenta de Instagram una imagen generada por inteligencia artificial en la que se lo ve junto al actor Johnny Depp “En un mes nos verán en un Lamborghini rosa Johnny!! Vamossssssss”, escribió el jugador del Galatasaray.