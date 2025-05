María Becerra transforma su dolor en arte tras su segundo embarazo ectópico

A través de sus redes sociales, Becerra compartió una imagen del cuadro, aún sin terminar, acompañado de un mensaje en el que expresó: "Hoy les comparto este triste cuadro que empecé hace unos 25 días y aún no pude terminar… Tampoco creo que lo haga nunca, ya que siempre que intento seguirlo me pongo a llorar".

Este fue el segundo embarazo ectópico que enfrentó Becerra en menos de un año. En septiembre de 2024, la cantante ya había atravesado una experiencia similar, que también requirió atención médica urgente.

Tras la reciente intervención, Becerra permaneció en terapia intensiva y, aunque su estado se estabilizó, la artista decidió suspender temporalmente sus compromisos profesionales para enfocarse en su recuperación física y emocional.

La publicación del cuadro generó una ola de apoyo por parte de sus seguidores, quienes valoran la valentía de la cantante al compartir su experiencia y utilizar el arte como medio de expresión y sanación.

El mensaje de María Becerra tras su internación

"Con todo el respeto que amerita la situación y agradeciendo profundamente el cariño de tantas personas, queremos comunicarles que Mari sufrió un embarazo ectópico que derivó en una hemorragia interna con riesgo de vida. Gracias a la rápida intervención de Juli - su pareja Julián "Rei" Reininger, el equipo médico y nuestro entorno, se logró actuar a tiempo", escribieron en una storie de Instagram sus familiares tras su última internación.

"Mari salió sana y salva de la operación y, luego de pasar por terapia intensiva, se encuentra estable, en recuperación y reposo. El proceso de sanación es profundo y requiere tiempo, cuidados y mucho amor. Su bienestar físico y emocional es nuestra máxima prioridad. Confiamos en que juntas recorreremos este camino a nuestro propio ritmo, con la fuerza y el amor que nos une", señalaron.

Por último, agradecieron profundamente "el respeto, la empatía y el acompañamiento. Las actividades profesionales y públicas quedan suspendidas hasta nuevo aviso, priorizando su recuperación".

¿Qué es un embarazo ectópico?

Un embarazo ectópico es un embarazo que se desarrolla fuera del útero, generalmente en las trompas de Falopio. Es una condición poco frecuente, pero grave que requiere atención médica inmediata. En un embarazo de este tipo el feto no tiene posibilidades de desarrollarse.

Algunas causas de un embarazo ectópico son enfermedad inflamatoria pélvica (EIP), endometriosis, tejido cicatricial de operaciones previas en el abdomen o las trompas de falopio, anomalías congénitas en las trompas de Falopio, fumar.

Los síntomas de un embarazo ectópico pueden ser similares a los de un embarazo normal, como fatiga, náuseas o dolor abdominal. Sin embargo, a medida que avanza la gestación, pueden aparecer otros síntomas más graves, como dolor abdominal unilateral muy fuerte, sangrado vaginal anormal, debilidad y sensación de desmayo, dolor de lumbago, dolor en los hombros, presión intensa en el recto, palidez y tensión baja.

Para prevenir complicaciones, se debe extraer el tejido ectópico. El tratamiento puede realizarse con medicación, cirugía laparoscópica o cirugía abdominal.

Qué dijo J Rei, la pareja de María Becerra

Abordado por un periodista de "El Ejército de la mañana" para el programa de streaming Bondi Live, J Rei dio su palabra desde su camioneta.

Al ser consultado sobre la difícil situación que tuvo que atravesar Maria Becerra, el cantante dijo: “Me asusté y fue un momento muy feo. Yo creo que hice lo que mi corazón me dijo y estuve ahí en el momento indicado, haciendo lo que mi alma me dijo que tenía que hacer, tratando la situación con delicadeza y amor como siempre”, comenzó el cantante.

En cuanto a su relación con la cantante de "Automático", J Rei comentó: “Es una historia hermosa que la soñé y que día a día me sorprende y se refuerza más”

En ese momento el panelista le preguntó acerca de sus deseos como pareja de construir una familia. El cantante de RKT añadió: “Siempre estuvo en los planes. Ser papás jóvenes es una de nuestras metas, pero hay que darle tiempo al tiempo y entender que la naturaleza es sabia, y estar con los brazos abiertos para que la bendición llegue en su momento indicado”.

La historia de amor de J Rei y María Becerra

La Nena de Argentina y J Rei comenzaron a salir en secreto aproximadamente en 2022, siendo dos indiscutibles estrellas en la escena musical argentina. En ese entonces, María venía de terminar su mediática relación con Rusherking, mientras Julián había tenido un breve vínculo con Cazzu, quien además era amiga de María.

“Ella me encaró a mi. Me había etiquetado en Instagram porque estaba escuchando Tu Turrito”, contó J Rei en una entrevista con Luzu TV. “Puede ser que esta la cabida o que por ahí quiere hacer un remix en mi canción. Yo no le hable más y al otro día ella me escribió y me puso "Holi que ondi?" recordó J Rei.

Su primera cita, según él mismo relató, fue digna de una película de comedia romántica. J Rei la invitó a su casa en Zona Oeste, pero cuando llegaron se encontraron con que no había ni luz ni televisión. Incluso, cuando quiso buscar un parlante para poner música, se dio cuenta de que se lo había olvidado. Sin embargo, a pesar de todos los contratiempos perece que la conexión fue indiscutible ya que tan solo un año después, en agosto de 2023, durante unas vacaciones en Grecia, María le pidió compromiso a Julián.

“Me dijo que sí. Comprometidos. Te amo tanto, mi amor, me estalla el corazón de felicidad... No paro de llorar, Dios. Qué afortunada soy de haberte encontrado”, escribió la cantante emocionada en un posteo que compartió en su cuenta de Instagram.

Desde entonces, la pareja se muestra unida y muy enamorada. Contantemente comparten momentos especiales en redes sociales mientras se acompañan en cada paso profesional. Más allá de la fama, los millones de reproducciones y el reconocimiento internacional, tanto María como Julián siguen fieles a su estilo y a sus raíces. Orgullosos de su origen barrial, llevan ese ADN en cada letra, en cada videoclip, en su estética y en su forma de ser.

Esa misma complicidad se vio reflejada cuando María debió ser internada de urgencia por un embarazo ectópico. Fue Julián quien, al notar los primeros signos de alarma, actuó con rapidez y la llevó al hospital, ayudando a salvarle la vida.