La entrevista de Mariana Brey a Javier Milei desató un escándalo con Nancy Pazos

Pazos ya había expresado su rivalidad con Brey, por lo que la entrevista con Milei no hizo más que provocar una escalada en el conflicto. "Sé que me iba a mandar cagadas", argumentó Pazos por su resolución de no presentarse en el programa de Georgina Barbarossa. Y en su programa radial admitió que Telefé le pidió que no fuera durante toda la semana, pero espera poder regresar.