Primera C: Central Córdoba va por un nuevo triunfo para quedar como único líder en su zona

En el gran momento que está atravesando Central Córdoba hay un dato para destacar, es que la dupla técnica Teglia-Acoglanis utilizó el mismo once en los siete encuentros que disputó en el año, seis por la Primera C y el restante por la Copa Argentina.

Central Córdoba ganó cinco partidos

Por eso el presente del Matador en la temporada es para ilusionarse. Los resultados están a la vista, ya que sobre 6 partidos disputados, ganó 5 e igualó el restante ante J. J. Urquiza (1-1), fuera del Gabino Sosa, el otro líder de la Zona A.

>>Leer más: Central Córdoba goleó a Berazategui con un Tomás Ramírez excelso y llegó a la cima en Primera C

Joaquín Messi viene cumpliendo

En la previa del choque ante El Porvenir, el mediocampista Joaquín Messi se refirió a la sensaciones que está viviendo en su nuevo club y la actualidad del equipo. “Las sensaciones del presente son muy buenas, me está tocando jugar bastante y lo puedo disfrutar mucho, tanto en los partidos como en el día a día en el club y con mis los compañeros. Me sumé a principio de la temporada, el grupo me recibió muy bien, me integró muy rápidamente. Estamos unidos y muy fuertes, son las cosas importantes que necesitamos si queremos lograr los objetivos que nos trazamos para este 2025”, dijo Joaquín Messi.

Sobre los encuentros disputados, el mediocampista expresó: “Pasaron seis fechas, tuvimos partidos muy seguidos y por suerte pudimos responder bien físicamente gracias al trabajo de los profes. Así llegaron los resultados y estamos muy contentos porque hacemos lo que nos piden los técnicos. Por eso logramos quedarnos con seis victorias y un empate, incluida la Copa Argentina, ante Sarmiento. Ahora se viene El Porvenir, en un partido importante para seguir demostrando y ojalá pueda repetir lo que hice en partidos anteriores. En este torneo me tocó convertir ante Ituzaingó, sirvió para ganar y eso me pone muy contento. Ojalá que vuelva a marcar y que le sirva al equipo para que pueda quedarse con otros tres puntos valiosos”.

Formaciones

Central Córdoba: Ignacio Colombo; Francisco Duré, Paulo Killer, Mateo Yaszczuk y Mario Senra; Juan Ignacio Cettou, Gonzalo Gómez y Joaquín Messi; Facundo Marín, Pablo Vranjicán y Tomás Ramírez: DT: Daniel Teglia y Diego Acoglanis.

El Porvenir: Fabio Blanco; Juan Perrota, Julián Quinteros, Marcos Serrão, Lautaro Montes; Alessandro Miranda Santos, Cristian Prette Sánchez, Nicolás Vidal; Denilson José Gomes Da Silva, Facundo Coman y Jeremías Arrieta. DT: Miguel Medina.

Horario y TV: 19- Ros24 (Youtube)

Cancha: Gabino Sosa

Arbitro: Joaquín Rodríguez