En el gobierno intentan disimular la confrontación entre Milei y Villarruel

Más allá de cierta gestualidad pública, la relación entre Milei y Villarruel no pasa por el mejor momento.

“Simplemente fue un comentario que no representaba la opinión del gobierno y eso no significa que somos cerrados para gobernar. Nada tiene que ver una cosa con otra”, intentó despejar Adorni.

Según el vocero presidencial, el intercambio “hizo más ruido de lo que fue, simplemente una pavada, y no, el presidente no ha hablado con la vice en estos días”.

“El tema ha generado un ruido mediático que no debió generarse porque es un tema donde estamos todos más o menos de acuerdo”, añadió el funcionario.

Luego de que Karina Milei asistiera a la Embajada de Francia a calmar la tensión en la previa del viaje del mandatario a París, previsto para este jueves, Milei y su vice aún no hablaron sobre el tema y en Balcarce 50 descartaron que lo hagan.

“Hay opiniones que son personales, en este caso que estaban entremezcladas con las pasiones futbolísticas, y cuestiones que son estrictamente declaraciones de gobierno”, definió el vocero sobre la publicación de X de Villarruel.

Sin embargo, ese tuit de la vicepresidenta atacando a Francia, que Milei calificó de “poco feliz”, sigue fijado en su cuenta personal de la red social.

Adorni, por último, se hizo eco de las declaraciones del senador de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni, quien cuestionó a la mesa chica libertaria: “No somos tres personas que gobernamos la Argentina y eso está a la vista. Son opiniones y las respetamos. Una persona da una opinión, otra tiene otra y tenemos que tratar de desacartonarnos y entender que opiniones libres, hechos sagrados”.

¿Qué dijo Paoltroni?

Paoltroni señaló que Milei “está rodeado de obsecuentes” cuando fue consultado por la situación actual en la que se encuentra el partido y luego de que muchos periodistas (que, según ellos, contaban con la fuente del presidente de la Nación), dijeran que la vice “ya no era parte del Ejecutivo”.

En respuesta a “de qué lado se encuentra hoy”, asumió estar parado “en el lugar correcto” y que su objetivo sigue siendo “terminar con el modelo de la casta” para hacer un país “distinto”.

“Generan pérdida de credibilidad y de confianza. Si te desviás del objetivo que nos trajo, los resultados no van a ser los deseados. Vengo planteando absolutamente todo lo que nos corre del objetivo, desde el primer momento, porque creo que es la manera de colaborar, no siendo obsecuente. Ya vimos la consecuencia de los obsecuentes en nuestra historia”, resaltó.

Asimismo, manifestó que, cuando uno echa “a toda persona que no está de acuerdo con lo que opinás”, te terminás rodeando de obsecuentes y “es lo que le pasa hoy al presidente”.

“Villarruel no es obsecuente y está mal ir en contra de ella. No hay nada más alejado de las ideas liberales. En política es poco común decir lo que pensás de manera transparente y siempre digo lo que creo. La palabra es uno de los mayores valores que me representa”, aseveró.

También se refirió a uno de los asesores más cercanos a Milei, Santiago Caputo, y que, según Paoltroni, “adquirió mucho poder, está muy preparado en comunicación, pero tiene que haber una correlación entre lo que se dice y lo que se hace”.

Una de las decisiones que el senador libertario considera que es “contradictorio” para beneficiar al país es la designación del juez “mas cuestionado de la Argentina”, Ariel Lijo.

“Es un error la postulación de Lijo porque después no podés hablar de garantías jurídicas. Soy súper defensor de las ideas de la libertad y defiendo a mi presidente porque va a comandar la Argentina los próximos cuatro años, u ocho si hace bien las cosas. Cuando cuestiono a Lijo, estoy defendiendo al presidente. Sostiene su incorporación a la Corte porque alguien le habrá dicho. Acá hay un Senado que está advirtiendo las consecuencias de esa postulación”, remarcó.

Paoltroni también habló sobre la visita, que se realizó la semana pasada, de los seis diputados nacionales de LLA al Penal de Ezeiza para entrevistarse con el exrepresor de la Esma y condenado por crímenes de lesa humanidad Alfredo Astiz y afirmó “no tener ninguna opinión formada”.

“Son decisiones personales. Lo que sí me parece, es que las víctimas de Montoneros no tengan justicia hace años”, sostuvo.