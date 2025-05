Campaz, con poco, fue el que más pimienta puso en la eliminación de Central frente a Huracán

Los once de Central que arrancaron ante Huracán

Jorge Broun 6: Poco que hacer en el gol y después de eso no lo exigieron hasta el final, hasta ese mano a mano que desbarató muy bien ante Miljevic.

Juan Cruz Komar 5,5: Sólido de abajo y también desde arriba. Así ganó casi todas las divididas. Huracán no lo exigió demasiado, pero cumplió.

Carlos Quintana 5: Muchas ganas y compromiso. Jugó con el corazón, como siempre lo hace y encima tocado en la rodilla. Quedó en la foto del gol, aunque no fue responsabilidad suya.

Agustín Sández 4: En la jugada del gol, él venía cubriendo la escalada de Mazzantti y lo perdió. De ahí en más jugó con demasiada aceleración.

Franco Ibarra 4,5: No estuvo firme en la marca y muchas veces quedó a destiempo de la acción. Tuvo una muy mala salida desde el fondo en el primer tiempo.

Federico Navarro 4,5: Sufrió más el primer tiempo. En el segundo se acomodó mejor, pero con Huracán más retrasado. Con Central en desventaja, fue sustituido.

Santiago López 3,5: Desdibujado, poco influyente. Las buscó a todas, pero no tuvo desequilibrio y muchas veces abusó de la individual. Fue el primero en salir.

Ignacio Malcorra 4,5: Jugó de menor a mayor. Impreciso y ausente en el primer tiempo, sin poder manejar los hilos. En el segundo levantó, pero no lo suficiente.

Jaminton Campaz 6,5: Aún con intermitencias, fue el que más insinuó y buscó. Gran centro a la cabeza de Copetti que el 9 tiró afuera. Aguantó los 90.

Enzo Copetti 4: Tuvo una y la dilapidó. Fue muy clara, de cabeza y a la carrera, pero le erró al arco. En otra que convirtió estaba adelantado. Muchas ganas y poca resolución.

Ingresaron en Central

Gaspar Duarte 3,5: Otra vez acelerado, sin desequilibrio y no leyendo del todo bien cada jugada. Su ingresó no le aportó demasiado al equipo.

Tomás O'Connor 4,5: Pudo manejar la pelota en el medio, pero en gran parte porque Huracán no arriesgaba prácticamente nada.

Enzo Giménez 4: Un par de trepadas interesantes, pero no mucho más que eso. En una jugada tuvo que echar el centro como venía y se la dejó a Mallo. Mala resolución.

Sebastián Ferreira -: Pocos minutos en cancha. Ingresó cuando Holan puso toda la carne en el asador, pero no pudo hacer demasiado. Apenas un cabezazo desde lejos.

Facundo Mallo -: Le puso presencia en los pocos minutos que jugó y terminó en el área rival, buscando una pelota salvadora.

Ariel Holan, el DT 4,5: Central no fue el equipo de otras veces. No tuvo el manejo del partido cuando el contexto lo ameritaba y sólo lo hizo en el segundo tiempo, cuando el Globo se tiró atrás. Su equipo no tuvo ideas para abrir primero y empatar después un partido de trámite complejo.