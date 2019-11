Desarticulan una banda que comercializaba drogas desde Piñero

Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizaron entre la madrugada y el medida de ayer más de 20 allanamientos en los que dieron con una banda que sería un desprendimiento de Los Monos y que, según datos de la investigación, se dedicaba la compra, distribución y venta de estupefacientes en Rosario y el sur de Santa Fe.

Los allanamientos fueron en Rosario y Villa Gobernador Gálvez, precisamente en la comisaría 29ª donde se demoró al comisario Germán C.; y en dos celdas de la cárcel de Piñero donde están alojados Ramón Rodríguez y Angel "Pibu" Villa, ligado directamente a la banda de Los Monos.

En total quedaron tras las rejas once personas y se secuestraron 117.310 pesos, 400 gramos de marihuana, cuatro plantas de cannabis sativa, envoltorios con dosis de cocaína, bolsitas de polietileno, diez blisters de Novalgina vacíos y tres balanzas de precisión. También se hallaron municiones y cartuchos de distinto calibre, un auto, tres motos, 23 teléfonos celulares, tablets y notebooks.

Desde la cárcel

La causa se inició en 2017 desde la Fiscalía Federal Nº 2 a cargo de Claudio Kishimoto, quien la derivó a la PSA. Los efectivos lograron verificar que la banda estaría ligada a Los Monos a través de "Pibu" y establecieron que su estructura tenía ramificaciones donde los sospechosos no necesariamente tenían vinculaciones entre sí.

El líder de la banda, quien cumple condena en la cárcel de Piñero por integrar el clan de barrio Las Flores, impartía directivas a su pareja para llevar adelante la distribución y venta de drogas bajo la presunta "connivencia policial", según fuentes de la PSA. En el operativo también participó personal de Gendarmería Nacional en cinco allanamientos en los que se apresó a cinco mujeres y siete hombres.

En el marco de los allanamientos los investigados no ofrecieron resistencia de ningún tipo y no trascendió el nombre del policía detenido, aunque si desde la PSA aseguraron que "es un numerario de la seccional 29ª, no un oficial importante de la repartición".

Los detenidos quedaron incomunicados y a disposición del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros.