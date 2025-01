Crimen en la cárcel de Piñero: penitenciarios implicados apuntaron contra un superior

En octubre de 2023, una investigación también lo ligó como instigador de un intento de asesinato en marzo de esa año. Una mujer recibió cuatro tiros, pero sobrevivió y lo vinculó a una red de venta de drogas. Todos esos delitos los realizó mientras estaba detenido y por ese motivo fue derivado la Unidad Penitenciaria de Piñero, donde fue asesinado apuñaladas por un grupo de internos.

De la Encina era un narco muy particular: deportista, brocker y estudiante de derecho.

Las detenciones de Gustavo R. y Julián A., efectivos del SPP, fue la primera derivación judicial importante que tuvo la investigación del crimen. Los guardiacárceles afrontaron ayer la audiencia de imputación en el Centro de Justicia Penal. Allí ambos brindaron una declaración sorprendente.

Con respecto al día del crimen del preso, Gustavo R. relató: "Cuando se va la visita y yo me estaba sacando el casco que usamos para que nos reconozcan los presos, veo que le están pegando a de la Encina. Ahí, él se mete en la jaula de seguridad, que estaba abierta. Y yo la cerré. A mí a la orden de abrir esa puerta me la dio Hernán P., un superior mío. Yo cumplí una orden y si desobedecía podían sancionarme". Y contó que "un preso de apellido González, delegado del Pabellón 6, dio la orden para que otros cinco reclusos ataquen a de la Encina, decían que había traicionado a la mafia".

Gustavo R. cumplió el 12 de enero una jornada de 24 horas y en su declaración argumentó que cuando se aprestaba para retirarse, le avisaron que tenía que quedarse otras 24 horas por falta de personal. En ese momento fue asignado al Pabellón 6 y la custodia de la jaula.

El otro imputado, Julián A., en su declaración por Zoom, aseguró que un jefe de ambos dio la orden de abrir la puerta por donde entraron los atacantes, precisamente Hernán P., que había sido señalado por Gustavo R. minutos antes. "Hernán P. me dijo «abrí que no pasa nada» y después me pidió que no ponga nada en el libro de novedades. Y se lo llevó".