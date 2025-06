Qué es lo peor para Boca tras la derrota ante Bayern Munich y que lo dejaría out del Mundial de Clubes

Ejemplos hay de sobra al respecto

No sería la primera vez ni la única que equipos europeos se ponen tácticamente de acuerdo para sacar del mapa a uno no europeo. Se ha hecho en Mundiales, no hay porqué no pensar que se repita por más que los tiempos tecnológicos han cambiado.

Se recuerda aquella definición infame de Alemania (justamente) ante Austria para dejar afuera a Argelia de la definición del Mundial 82. Los teutones debían ganar por uno o dos goles para que entren los dos y así fue. Los teutones convirtieron su tanto a los 10 minutos y después se prestaron la pelota.

Más acá, en el fútbol doméstico, se recuerda un Banfield 0-Central 0 de la penúltima fecha del Clausura 2003 que permitía que los dos zafaran del descenso, cuando a los canallas los dirigía Miguel Ángel Russo. O cuando Boca igualó con Oriente Petrolero en la Bombonera y dejaron afuera a River de la Copa Libertadores.

Qué pasó entre Boca y Bayern Munich

Boca dio la batalla y a punto estuvo de llevarse un empate que lo dejaba a las puertas de la clasificación, pero un gol a los 83 minutos de Michael Olise lo dejó sin nada.

Bayern Munich le dio una clase de fútbol sobre todo en la primera media hora de partido, donde le anularon bien un gol olímpico por infracción a Agustín Marchesín, marcó a través de un remate dentro del área de Harry Kane a los 18' y a punto estuvo de aumentar varias veces.

¡GOL DE BAYERN MÚNICH!



Harry Kane aprovechó el rebote y anotó el 1-0 sobre Boca.

Dos remates de Kevin Zenón, uno de tiro libre y otro tras un rebote en un córner, probaron los reflejos de un muy seguro Manuel Neuer en el último cuarto de hora, el ratito donde al menos Boca tomó algo de respiro.

Un golazo que alimentó la ilusión

¡GOLAZO DE BOCA!



IMPRESIONANTE acción individual de Merentiel y mejor definición para poner el 1-1.

Pero fueron el anuncio de que el equipo de Russo no estaba dispuesto a bajar los brazos y jugó un complemento bárbaro. Con dientes apretados, peleando cada pelota como si fuera la última, encontró en el golazo de Miguel Merentiel la ilusión de un empate posible, que lo dejaba a las puertas de clasificar.

Pero no fue suficiente, Bayern Munich al final ganó por poco. Y Boca quedó supeditado a que los alemanes también le muestren los dientes a Benfica, además de, por supuesto, empezar a hacer muchos goles en la última fecha ante Auckland City, Muy difícil.