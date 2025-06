Tres generaciones de una misma familia con partes de la historia Charrúa: dos asientos del Gabino Sosa

La pasión, ese sentimiento intenso y profundo, no tiene límites. El amor por un club y los colores son eternos y no existen los "divorcios" en esa materia. "El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión... pero hay una cosa que no puede cambiar, no puede cambiar de pasión", fue la icónica frase de Guillermo Francella en la película "El secreto de sus ojos". Y esas palabras reflejan con fidelidad lo que sucede en Argentina y en este caso particular en Rosario, con un eterno simpatizante de Central Córdoba -como tantos otros- que se quedó con parte de la historia de su amado Charrúa: dos viejos asientos de chapa.