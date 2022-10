La Iglesia Maradoniana se prepara para una nueva Navidad en homenaje al eterno Diego

Como sucede cada año y desde hace dos décadas los organizadores y creadores de la iglesia realizarán bautismos y casamientos, además de que habrá muchas sorpresas para todos los presentes.

diego.jpg

La Iglesia fue fundada el 30 de octubre de 1998 en Rosario por Hernán Amez y Alejandro Verón, quienes se encargaron de enaltecer aún más la figura de Diego. Tan es así que la misma se expandió en diferentes países, como España, Italia, Alemania, Reino Unido, Escocia, Japón, Afganistán, Perú, Chile, México, Uruguay y Estados Unidos, entre otros lugares.

La religión Maradoniana tiene diez mandamientos y son los siguientes:

1) La pelota no se mancha como dijo D10S en su homenaje.

2) Amar al fútbol sobre todas las cosas.

3) Declarar tu amor incondicional por Diego y el buen fútbol.

4) Defender la camiseta argentina, respetando a la gente.

5) Difundir los milagros de Diego en todo el universo.

6) Honrar los templos donde predicó y sus mantos sagrados.

7) No proclamar a Diego en nombre de un único club.

8) Predicar los principios de la Iglesia Maradoniana.

9) Llevar Diego como segundo nombre y ponérselo a tu hijo.

10) No ser cabeza de termo y que no se te escape la tortuga (no vivir alejado de la realidad y no ser un inútil).