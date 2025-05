La cuna de Isaac Newell le rindió tributo con un torneo de fútbol

Pope estuvo en 2002 en Eldorado (Misiones), conoció la historia de Newell's y en particular la de Isaac. Se enteró que Isaac había nacido justamente en su mismo condado, Kent. Desde ese momento se propuso realzar la figura de Newell en su patria. El torneo de fútbol fue una de sus iniciativas.

"Es el segundo año de la competencia, que se creó para honrar a nuestro pionero del fútbol local, Isaac Newell. Se juega al final de la temporada", contó Pope.

"Es una competición por eliminación directa. El que gana pasa a la siguiente ronda. Fue una creación de John Hatchett, gerente comercial y de Desarrollo Deportivo de Medway Sport, en asociación con la Liga de Fútbol del Distrito de Rochester", dijo.

"He estado realizando campañas para que Isaac Newell sea más reconocido en Kent, donde nació. Durante veinte años no ocurrió gran cosa. Pero en los últimos tres años, ha habido un gran progreso", aseguró con entusiasmo.

"En 2022 tuvimos una exposición sobre la vida de Isaac Newell, coincidiendo con la victoria de Argentina en la Copa del Mundo", añadió Pope, sobre una actividad que contó con la participación de Margarita Newell, tataranieta del emblema rojinegro.

El gran sueño de Pope es que haya una estatua en Kent en honor a Isaac Newell. Su campaña persiguiendo ese propósito se refleja en los medios de comunicación, como en el informe que se publica acá:

