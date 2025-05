Fútbol: en qué grupo quedó Argentina en el Mundial Sub 20 de Chile

El argentino campeón del mundo Sub 20 en Qatar 1995, Juan Pablo Sorín, participó del sorteo.

Este jueves se sortearon las zonas del 24º Mundial de la categoría Sub 20 que se desarrollará del 27 de septiembre al 19 de octubre de 2025 en cuatro sedes de Chile. El actual campeón es Uruguay, que no podrá revalidar el título de 2023 porque no logró su boleto, y la selección argentina es una de las clasificadas para defender el cartel de ser la máxima ganadora de este torneo, con seis conquistas.