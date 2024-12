Hebe Cárdenas, la niña de Pérez que se consagró campeona del Sudamericano de ajedrez

El respaldo de su papá en el ajedrez

Hebe aprendió a jugar a los 6 años gracias a su padre Marcos, también jugador de ajedrez en los habituales torneos que se realizan en la región. Desde hace dos años compite tanto en los torneos para chicos como en los abiertos donde juega contra los adultos.

Actualmente su entrenador es Daniel Pérez de San Luis, con quien tiene clases on line además de participar en el taller de Ajedrez que organiza la Municipalidad de Perez. Este fue el primer Sudamericano en el que compitió Hebe y en su entorno había mucha confianza sobre un buen resultado.

“Ella venía a competir de igual a igual, aunque por ahí no creíamos que pudiera salir primera”, manifestó su padre, quien se enteró de que su hija era campeona un rato largo después de terminada la última partida porque salió a caminar para calmar la ansiedad.

“No me gusta mirarla mientras juega. Me encanta jugar al ajedrez y la paso re bien cuando juego pero cuando ella juega no puedo mirarla. Me pongo muy nervioso”, confesó.

En un deporte como el ajedrez donde hay mucha dificultad para conseguir sponsors y mucho esfuerzo individual de las familias para que los chicos puedan jugar, Marcos Cárdenas aprovechó para destacar el apoyo de la Asociación Rosarina de Ajedrez y de la Municipalidad de Rosario que gestionaron los pasajes para viajar a Colonia.

Un balance muy positivo del Sudamericano

Además de la de Hebe Cardenas, la delegación argentina obtuvo otras 5 medallas doradas, 1 de plata y 4 de bronce. Por su parte, entre los integrantes de la delegación de la Asociación Rosarina de Ajedrez, Facundo Simbler obtuvo el tercer puesto en la modalidad blitz de categoría sub 12 que se disputó en paralelo al torneo principal.

El blitz es una forma de juego de ajedrez rápida con partidas con no suelen durar más de 10 minutos. La delegación rosarina estuvo encabezada por dos de los profesores de la Escuela Interdistrital de Entrenamiento Intensivo del Programa Municipal de Ajedrez, Cristian Sanhueza y Julián Beroiz, y por la psicóloga Pamela Parma, quien también trabaja en la Escuela.

Los y las participantes fueron: Lautaro Ruiz en Sub 8; Martino Agut y Hebe Cardenas en sub 10; Facundo Simbler, Felipe Agut, Nazareno Cinoto y Lola Muñoz en sub 12; Ginno Chiarotti, Mateo Speisky y Agustin Turcutto en Sub 14; Juan Martín Codino, Santiago Amadei Pimienta, Luca Bona y Lucia Izaguirre en Sub 16 y Luciano Carrizo en Sub 18.

La palabra del entrenador

A la hora de hacer un balance de la actuación de los chicos, el profesor Sanhueza manifestó: “Estamos contentos. Es muy difícil hacer un balance general porque cada chico es un proceso muy distinto. Cada uno tuvo cosas buenas, cosas malas y cosas para mejorar, pero en líneas generales estamos muy conformes".

Y cerró: "En estos torneos la experiencia compartida es super positiva y ajedrecísticamente los chicos jugaron muy bien. Algunos quedaron más conformes que otros con el resultado, pero en cuanto al rendimiento todos estuvieron a la altura del torneo”.