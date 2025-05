Habló el futbolista a que condenaron a cinco años de cárcel: "Prometo salir mejor persona"

El choque y las víctimas

El choque ocurrió en septiembre de 2018, aunque el largo proceso judicial contra Zárate concluyó recién ahora con el fallo de la Corte Suprema.

Tras conocerse la sentencia que cierra el caso, Zárate se entregó a la policía dispuesto a cumplir con la pena. Y también se expresó públicamente en su cuenta de Instagram.

Allí, el actual jugador de Deportivo Morón y ex de Boca, Atlético Tucumán y Unión, entre otros equipos, dijo: “Después de tanto, llegó el momento de enfrentar esto. Lamento profundamente todo el dolor causado, tampoco he podido volver a encontrar la paz ni ser plenamente feliz. Me encuentro en las manos de Dios, como lo he estado toda mi vida. Prometo salir una mejor persona“.

La detención y la condena

El día del accidente, Zárate fue hospitalizado y quedó detenido. Lo excarcelaron 18 días después, aunque el proceso judicial siguió adelante. En agosto del 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 30 lo condenó a una pena de cinco años de prisión e inhabilitación especial para conducir autos de todo tipo por una década. Esta semana, la sentencia quedó firme.

El vínculo de Zárate con Deportivo Morón quedó sin efecto de manera automática, ya que en su contrato había una cláusula de resición automática en el caso de que la sentencia fuera ratificada. Por esa razón, el jugador no podrá hacer ningún reclamo legal al club.