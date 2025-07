Gabriel Heinze pasó de los reproches en Newell's a la ilusión renovada en el Arsenal inglés

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GHeinze_Page/status/1949513657043325407&partner=&hide_thread=false Arsenal venció a Newcastle por 3-2 en su segundo amistoso en Singapur



El jueves 31/7 se medirá con Tottenham en Hong Kong

De PSG a Arsenal

Ahora está nuevamente en el campo de juego, pero en otro rol. El Gringo y Mikel Arteta, DT principal de Arsenal, fueron compañeros en París Saint-Germain durante 2001 y 2002, cuando ambos aún transitaban su carrera deportiva como jugadores.

Ahora, más de veinte años después, están al frente del poderoso club inglés con grandes aspiraciones en las competencias domésticas e internacionales.

“Estamos encantados de anunciar el nombramiento de Gabriel Heinze como entrenador del primer equipo masculino en nuestro cuerpo técnico. Heinze, ex-internacional argentino, aporta al club una gran experiencia como jugador y entrenador”, indicó el comunicado de prensa publicado por los Gunners cuando fue anunciado el ex-Newell’s.

El Gringo en el entrenamiento de hoy de Arsenal en Singapur. El equipo se prepara para el amistoso del domingo vs. Newcastle.



@HaytersTV pic.twitter.com/e2b4gTrNpP — Gabriel Heinze Page (no oficial) (@GHeinze_Page) July 25, 2025

No perdió su esencia como DT de Newell's

Ahora a los 47 años, el nacido en Crespo, Entre Ríos, integra el cuerpo técnico de uno de los equipos más poderosos de Europa. Su rol es el ayudante de campo del español Arteta y ya en los primeros amistosos de pretemporada se lo vio activo tanto en los entrenamientos como durante los partidos, fiel a su estilo apasionado y carismático.

Heinze tuvo su último trabajo al frente de Newell’s en la temporada 2023 y si bien el equipo tuvo irregularidad, el Gringo jamás dejó de intentar imponerle su impronta de agresividad, presión y tenencia ofensiva de la pelota. Tuvo la chance de tener un año más de contrato en el Parque, pero el vínculo no prosiguió.

La despedida de Heinze: "Siempre voy a tener el corazón en Newell's"

"No creo volver a Newell's. Vine de las dos maneras que creo que puedo ayudar al club, como futbolista y entrenador. Después no sabés dónde te lleva la vida. En otro lado no me veo. No tengo revancha con esta institución. En mi valoración hicimos muchísimas cosas bien. Nunca se sabe el futuro. Siempre voy a tener el corazón acá en Newell's porque llegué a los 14 años", había expresado el Gringo ante de dirigir su último partido en la Lepra, que fue ante Defensa y Justicia, a fines de 2023.

"Di todo lo que tenía. No hay ningún arrepentimiento de mi parte y viví un año muy bueno. Lo volvería a hacer", destacó en ese momento con emoción.

"Al hincha de Newell’s le digo gracias, que con mucho cariño me han respetado. Nos conocemos, no soy mucho de ganarme al hincha, sólo trato de respetarlo y dar todo lo que tengo. Le digo gracias porque me han hecho pasar momentos muy lindos en este año", fueron sus últimas palabras en la despedida del pueblo rojinegro. Ahora está en el Arsenal inglés.