Fabbiani dijo para qué está Newell's y se mostró muy esperanzado con la recuperación de un jugador

El técnico Cristian Fabbiani lamentó que Newell's "no haya estado fino en los últimos metros de la cancha" para quedarse con la victoria ante Aldosivi (0-0), igualmente dijo que "el punto es importante y vamos a pelear arriba". Pero focalizó su disgusto en que "la cancha estaba horrible, no se puede jugar así. Esto es fútbol de primera".

"De a poquito vamos agarrando ritmo para lo que queremos", destacó. Y valoró el aporte de los referentes del plantel: "La verdad es que los grandes son mi bandera. Luciano Lollo hoy se infiltró el tobillo, Víctor Cuesta tenía una molestia en el aductor y junto a Éver Banega correen los noventa minutos, juegan y se hacen cargo para que los chicos no sientan la presión. Estoy contento con ellos. Además estoy feliz por como atajó Juan (Espínola). Nos dio mucha seguridad. Esperamos volver a casa y ganar. Hay que hacernos fuertes de local y salir a ganar ante los santiagueños".

La cancha estaba horrible

"En la toma de decisiones debemos mejorar. Después de tanto tiempo de parate cuando agarremos ritmo vamos a ser el equipo que a mi me gusta. Si estábamos finos al partido lo ganábamos", aseguró.

En cuanto al estado del campo de juego del José María Minella no tuvo filtro: "No es excusa, pero la cancha estaba horrible, no se puede jugar así".

Fabbiani: "Estamos para pelear arriba"

"De a poco buscamos lo que yo quiero. Si estábamos más precisos en los últimos metros era otra cosa. Cambiamos la cara de lo que la derrota con Banfield. Esto es largo. Ahora recupero a jugadores importantes. Van tres partidos, hubo un parate muy largo y se nota. Lo más importante es que no se perdió y este punto va a servir. ¿Para que estamos? Para pelear arriba, somos Newell's. Además, estamos bien en la Copa Argentina y tenemos otra final con los tucumanos. El equipo está creciendo", reflexionó.

"Hasta acá desde que llegué ganamos más de lo que perdimos y obvio que hay que seguir de una mejor manera", concluyó el DT leproso la rueda de prensa en Mar del Plata.