Cruce entre un futbolista y un técnico de Newell's por la salida del jugador en 2017

El futbolista aseguró que se fue del club porque al entrenador no le gustaba. El DT retrucó: "No se animó a pelearla y quiso irse".

El defensor mundialista, quien se recupera de la rotura de los ligamentos cruzados de una rodilla, declaró cómo era su vínculo con el técnico en Newell's en 2017: "Empieza la pretemporada y yo veía que el Chocho Llop no me ponía nada. Estaba en el tercer equipo, jugaba cinco minutos y ya me empezaba a calentar", dijo.

"Estábamos haciendo fútbol y me ponen con Franco Escobar de pareja de centrales. Me acuerdo que el central del otro equipo tiró un pelotazo, la tiraron bien arriba y me vino a presionar (Mauro) Guevgeozián. La mato y se la doy al lateral", recordó Martínez.

Y añadió: "El tipo paró el entrenamiento como diciendo: ‘¿qué hacés?’. Quería que la revoleé, cero fútbol".

Más adelante, agregó: "Yo no iba a cambiar mi forma de jugar, si no sale la pelota limpia desde el fondo, ¿cómo íbamos a atacar y hacer goles?".

Martínez sólo jugó un partido en Newell's, cuando Llop ya había dejado de ser el técnico, y fue con derrota frente a Godoy Cruz por 2 a 0 en el Coloso.

La respuesta de Juan Manuel Llop

Claro que Llop no se quedó callado al conocer las declaraciones de Martínez y le respondió con los tapones de punta: "No se animó a pelearla. No tuvo las bolas para pelearla, nada más. En ese momento se querían ir todos, nadie se quería quedar. Los compañeros le dijeron que se quede, le dije que estaba la posibilidad de pelearla como lateral, pero él tomó la decisión de irse a Defensa y Justicia y terminó jugando de lateral", dijo el Chocho.

E insistió: "Como tantos otros chicos, él se quería ir. Ese es el Newell's que yo tuve. No es que no lo dejé, él no quiso quedarse. Yo no tenía ningún inconveniente en que se quede a pelearla como yo me quedé a pelearla".

Llop agregó: "Nosotros lo teníamos bien conceptuado, pero ese era el complejo momento que vivía Newell's, con un órgano fiduciario que manejaban los jueces, todo muy raro".