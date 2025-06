Broun: "La llegada de Di María te obliga a ser protagonista, pero no hay que confundirse"

Y agregó: "Ojalá que siga compitiendo en el Mundial de Clubes, que le vaya bien, que acá lo vamos a estar esperando . No sólo la gente de Central lo va a recibir bien, sino el fútbol argentino. Me parece que su vuelta revolucionó un poco todo y no tengo dudas de que el foco va a estar en lo que haga Angelito y en lo que haga Central en el torneo que se viene".

Fatu Broun está convencido que la vuelta de Di María le dará un salto de calidad a Central.

Ya metido de lleno en el choque del próximo fin de semana, el arquero canalla aseguró: "La Copa Argentina es una competencia a la que le damos siempre importancia, más allá de que en los últimos años no nos fue bien, y esta ve no será la excepción. Más allá de lo que fue el semestre pasado, Unión ya viene con muchos entrenamientos con Madelón, posiblemente ya con otra idea de juego y no va a ser para nada fácil, pero confiamos mucho en lo que venimos haciendo y creo que vamos a llegar de muy buena manera".

"Estamos con muchas ganas y venimos bien. Ojalá que todo eso que hicimos lo podamos demostrar ya este sábado. Estoy un poco ansioso, quiero volver a vestir la camiseta de Central, pero sobre todo con ganas de seguir avanzando en esta competencia que para nosotros es fundamental", agregó.

Una pretemporada exigente

Para Fatu fue una pretemporada exigente pero buena en la que, "sacando lo de Copetti y lo de Santi, por las lesiones que tuvieron", en general las mediciones fueron buenas. "Apuntamos a reforzar lo que venimos haciendo, con la misma idea de juego, pero intentando pulir conceptos. Queremos mantener esta identidad que fuimos adoptando en este semestre que pasó", dijo.

El entrenador Ariel Holan había declarado en su momento que prefería que el partido por la Copa Argentina no se jugara en medio de la pretemporada, algo que finalmente no sucederá. No obstante, Broun entiende que no la cortamros. "Por eso eso volvimos antes a los entrenamientos, sabiendo que el partido iba a ser en esta fecha se volvió con el tiempo necesario como para hacer la pretemporada que necesitábamos. Después sí quedarán dos semanas por delante hasta que arranque el torneo e intentaremos seguir puliendo cosas. Pero insisto, no cortamos la pretemporada porque llegamos en buena forma".

Broun felicitó a Platense por el título, pero fue sincero cuando dijo que estaban convencidos que Central podría haber estado en la final.

Candidato firme, pero no confirmado

En partidos anteriores de la Copa Argentina, Holan aprovechó para darles minutos a Axel Werner, por eso la consulta hacia Fatu sobre si siente que va a estar entre los once. "Acá todos competimos para poder jugar. Por ahora en los entrenamientos me tocó estar a mí y posiblemente me toque el sábado, pero es una decisión de Ariel y uno respeta todo lo que él decida. En lo personal me siento bárbaro, hice la pretemporada al pie de la letra y hasta hice parte de la parte física con el grupo. Fue dura, pero me sirvió muchísimo", se sinceró.

El arquero no dejó pasar la oportunidad para hacer referencia a lo que fue la definición del torneo Apertura. "Quiero felicitar a la gente de Platense, que logró su primer campeonato. Nosotros teníamos muchas ilusiones de jugar la final y creo que éramos candidatos a jugar esa final en Santiago del Estero, pero no se nos dio. Se perdió con Huracán, que fue el equipo que llegó a la final, pero creo que el hecho de haber sido el equipo que más puntos sumó en el torneo marca una pauta del semestre que hicimos", esgrimió.