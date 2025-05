La Corte Suprema no tiene apuro

Frente a la decisión del procurador general de avalar el pedido del fiscal Villar respecto de la condena de doce años a CFK , la pregunta inmediata es si la Corte Suprema va a expedirse rápidamente o no sobre la cuestión, dada la alta sensibilidad política del caso . La cuestión no es sencilla por varias razones.

Primero, porque los magistrados no quieren meterse en cuestiones de impacto político de modo inoportuno. La Suprema no quiere ser vista como un actor político más, sobre todo cuando muchos temas terminan en sus manos por conflictos no resueltos en el ámbito correspondiente. En segundo lugar, el único que quiere acelerar es Lorenzetti (¿en venganza porque no se aprobó el pliego de su pupilo Lijo?), pero no es la tónica de los otros dos integrantes. En tercer término, un apuro del máximo tribunal afectaría su credibilidad para los conocedores de sus tiempos.