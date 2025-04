Mirtha Legrand reveló qué haría si fuera gobierno: "Que los ricos paguen más"

En la mesa, de la que también participaron los periodistas Adrián Ventura y Susana Roccasalvo, y el escritor Federico Andahazi , Marra aseveró: “Eso fue la solución que algunos gobiernos quisieron implementar y no entendieron que lo que hay que hacer es que los ricos inviertan más, no que paguen más” .

El legislador de la ciudad subrayó que hay que fomentar que haya ricos y no ir en contra de ese sector para que se pueda desarrollar la economía. Fue entonces cuando Legrand, fiel a su estilo filoso, lo interrumpió: “Los ricos, en general, son medio amarretes, no son muy generosos” .

Embed - "QUE LOS RICOS PAGUEN MÁS, SON MUY AMARRETES": La solución de Mirtha para erradicar la pobreza

“Puede ser para gastar, pero sí son inteligentes para invertir y ganar más plata”, le respondió Marra y la conductora dio por finalizado el intercambio antes de cambiar de tema: “Por eso son ricos, porque cuidan su capital”, concluyó.

Mirtha Legrand lamentó la muerte del papa Francisco

Tras recordar su gusto por el cine nacional, Legrand habló del papa Francisco luego de su muerte. “Recuerdo una carta muy cariñosa que me envió recordando algunas de mis películas”, repasó.

“Lamento profundamente la muerte de su santidad, el papa Francisco”, leyó la diva, con un tono serio, sentada en su emblemático escritorio. “Recuerdo una carta muy cariñosa que me envió recordando algunas de mis películas. Claro de luna era en este caso. Le gustaba mucho el cine argentino. Descanse en paz, Francisco. Nunca lo olvidaremos”, completó.

Embed - El PESAR de Mirtha al DESPEDIR al PAPA FRANCISCO: "DESCANSE EN PAZ"

La segunda referencia al Sumo Pontífice en el programa sucedió cuando Jimena Monteverde, la cocinera del ciclo, entró al estudio para presentar el menú. “De postre tenemos un panqueque con dulce de leche en honor al Papa, que le gustaba”, señaló la experta. “Sé que te gusta a vos y que al Papa también, era fanático del dulce de leche y del panqueque. Así que en honor a él hicimos un menú argentino”, se despidió.

La carta del papa Francisco a Mirtha Legrand

Al comienzo del programa, la Chiqui contó: “Ustedes saben que a mi me mandó una carta hace unos años, porque él era fanático del cine argentino. Y había visto una película mía, que yo había hecho con mi hermana, Claro de luna. Una carta manuscrita por él”, repasó con nostalgia.

“Cariñosísima. Me felicitaba y me decía cosas lindísimas”, sumó. De inmediato, reveló con pena el destino de esa misiva. “Yo busqué esa carta ayer por toda mi casa y no he podido encontrarla. Hace unos años me robaron en mi casa. Entre lo que se llevaron estaba mi ataché. Yo estoy convencida que dentro de ese ataché estaba la carta”, consideró.

“¿Te acordás lo que te decía en líneas generales?”, le consultó Roccasalvo. “Sí. Que la película le había gustado muchísimo. Y que había visto otra película que hizo Olguita Zubarry, que era una gran actriz de aquella época. Abuso de confianza creo que se llamaba. Se ve que las veía en un cine de Flores. Era de Flores. Pero yo nunca imaginé que me pudiera escribir el Papa elogiando una película mía, así que lo recuerdo con mucho cariño”, dijo la conductora.

Mirtha señaló que, luego de aquella primera carta, le envió otra más para agradecerle su saludo y su respuesta. “Así que siempre le tuve un gran cariño y una gran simpatía”, cerró.